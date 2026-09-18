Số điện thoại miễn phí cho DiDi
Dưới đây là các quốc gia có số đã nhận mã DiDi. Số là công khai: bất kỳ ai mở trang đều thấy mã.
Các quốc gia 1 SMS cuối cách đây 11 giờ
Những số này ai cũng dùng chung. Trang này mở cho tất cả mọi người, nên mã bạn yêu cầu ở đây rất có thể bị người lạ đọc được, và tài khoản sẽ không bao giờ thực sự là của bạn.
Các quốc gia đã nhận mã DiDi 1
Danh sách được tổng hợp từ các tin nhắn thực sự đã đến số công khai của chúng tôi. Nó được tính lại mỗi đêm nên danh sách quốc gia sẽ thay đổi.
Số miễn phí cho các dịch vụ khác
Câu Hỏi Thường Gặp
Chọn một quốc gia trong danh sách phía trên, mở trang của quốc gia đó và lấy bất kỳ số nào. Không cần đăng ký: tin nhắn chứa mã DiDi hiển thị ngay trên trang của số.
Mã DiDi đã đến số của các quốc gia này: Chile. Danh sách được tính theo tin nhắn thực tế và cập nhật mỗi đêm.
Không. Số là công khai: bất kỳ ai truy cập trang đều thấy mã DiDi và sau này bạn không thể khôi phục tài khoản đó. Với tài khoản quan trọng, hãy dùng số trả phí của riêng bạn.
Thường là số đó đã được dùng để đăng ký DiDi nên bị từ chối. Hãy thử số của quốc gia khác trong danh sách phía trên hoặc lấy số trả phí — mã sẽ đến được đảm bảo.
Cần một số chỉ mình bạn nhìn thấy?
Số riêng của Tiger SMS chỉ vài xu, dùng một lần và chỉ thuộc về bạn. Còn số miễn phí vẫn ở đây, dành cho khi bạn chỉ muốn thử.