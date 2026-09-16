Números grátis para Dana
Abaixo estão os países cujos números receberam códigos do Dana. Os números são públicos: o código é visto por qualquer um que abra a página.
Países 1 Último SMS há 12 horas
Esses números são usados por todo mundo. A página fica aberta para qualquer um, então o código que você pedir aqui pode ser lido por um estranho, e a conta nunca vai ser só sua.
Países onde chegaram códigos do Dana 1
A lista é montada com as mensagens que realmente chegaram aos nossos números públicos. Ela é recalculada todas as noites, por isso os países mudam.
Números grátis para outros serviços
Perguntas Frequentes
Escolha um país na lista acima, abra a página dele e pegue qualquer número. Não é preciso registro: as mensagens com códigos do Dana aparecem na página do número.
Os códigos do Dana chegaram a números destes países: Indonésia. A lista é calculada com mensagens reais e atualizada todas as noites.
Não. O número é público: qualquer visitante da página verá o código do Dana e depois não será possível recuperar essa conta. Para uma conta importante, use um número pago, que é só seu.
Na maioria das vezes o número já foi usado para se registrar no Dana e o serviço o rejeita. Tente um número de outro país da lista acima ou pegue um pago: nele o código chega garantido.
Precisa de um número que só você vê?
Um número privado da Tiger SMS custa alguns centavos, funciona uma vez e é só seu. Os gratuitos ficam aqui para quando você só quiser experimentar.