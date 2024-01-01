Telegram'da 2024 Yılında Davet Nasıl Başlatılır

Telegram, topluluk oluşturmak ve aynı ruhu paylaşan insanları bulmak için güçlü bir platform olarak kendini kanıtladı. Bu mesajlaşma uygulamasının kullanım kolaylığı ve geniş kitleye ulaşma imkanı, hem sıradan kullanıcıların hem de müşteri tabanlarını genişletmek isteyen pazarlamacıların dikkatini çekiyor. Ancak, standart reklam yöntemleri her zaman istenen sonuçları vermez. Davet - potansiyel olarak ilgilenen kişilerle doğrudan etkileşime geçmeyi sağlayan alternatif bir yaklaşımdır.

Telegram'da kullanıcıları davet etme süreci birkaç anahtar aşamayı içerir:

Uygun kitleyi bulmak. Konumuza en uygun ve çok sayıda takipçiye sahip grupları ve kanalları aktif olarak arıyoruz. Daha sonra, özel araçlar kullanarak bu kullanıcıların kullanıcı adlarını topluyoruz.

Kampanyayı başlatmak. Kendi sohbetimizi oluşturuyoruz ve listemizdeki kişileri bu sohbete eklemeye başlıyoruz. Bu sohbette, güncel bilgileri sunuyor ve kanalımızın avantajlarını vurgulayarak katılımcıları abone olmaya davet ediyoruz.

Davet İçin Yazılım

Telegram'da kitleyi genişletmek için genellikle otomatik davet yetenekleri sağlayan ücretli hizmetler kullanılır. Telespace ve Tgramer gibi popüler programlar, işlevsellik ve fiyatlandırma politikaları açısından farklılık gösterir. Bu araçlar, otomatik hesap oluşturma, kullanıcıları seçilen sohbet ve kanallara ekleme ve veri toplama gibi özellikler sunar. Bu tür yazılımların çalışma prensiplerini öğrenerek, ekstra çaba harcamadan davet işlemini kendiniz gerçekleştirebilirsiniz. Bu programların arayüzleri kolay anlaşılır, ayarları minimum süre alır ve kampanya başlatma sürecini verimli ve rahat hale getirir.

Telegram Hesap Kaydı için API

Telegram'da davet için TIGER SMS hizmetinden geçici sanal numaraları kullanmanızı öneririz. Bu, kampanyanızın etkinliğini artıracak ve müşteri çekme maliyetlerini düşürecektir.

TIGER SMS, çok sayıda numarayla çalışmayı sağlayan bir API sunar. Bu araç, yazılımınızın hizmetimize entegrasyonunu kolaylaştıran bir dizi talimat ve protokol sağlar. Otomatik hesap kaydı da dahil olmak üzere çeşitli yazılım çözümleriyle entegrasyon desteği sunuyoruz.

Toptan Müşterilere Özel Şartlar

Toptan müşterilerimize özel koşullar sunuyoruz. 100 veya daha fazla numara satın alındığında, indirimli kişisel tarifeler alacaksınız. İndirim olanakları hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? TIGER SMS web sitesindeki destek hizmetimize veya @Tigers_sms resmi hesabımız aracılığıyla uzmanlarımızla iletişime geçerek danışabilirsiniz.



