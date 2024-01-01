2024'te sanal numaralarla Google hesapları nasıl oluşturulur

Günümüzde, birçok insan yığınsal hesaplar oluşturmak için sahte numaralar kullanmaktadır. Bu alanda en popüler hizmetlerden biri TIGER SMS'dir. Bu hizmet, uygun fiyatlarla farklı ülkelerden bir dizi numara sağlarken, aynı zamanda kullanıcı dostu bir arayüz ve kolay satın alma sistemi sunmaktadır.

TIGER SMS tarafından sağlanan geçici sahte numaraları kullanarak, Google hesapları ve diğer çevrimiçi platformlara kaydolurken daha yüksek bir gizlilik düzeyi sağlayabilirsiniz.

API ile toplu kayıt yapabilirsiniz

API, hizmetle etkileşimi azaltmaya yardımcı olur. Bu araç, gibi çeşitli yazılım ürünleriyle entegrasyonu destekler:

GitHub,

GoogleReger,

Browser Automation Studio,

Google Accounts Creator

Toptan alım yapan müşteriler için özel koşullar sunulmaktadır

100 numaradan fazla sipariş verildiğinde bireysel fiyatlar indirimli olarak sunulmaktadır. Müşteriler, TIGER SMS web sitesindeki destek hizmeti ile iletişime geçebilir veya resmi @Tigers_sms hesabı aracılığıyla temsilci ile iletişime geçebilirler.

TIGER SMS'ten gelen geçici sahte numaraların sadece Google hesaplarına değil, aynı zamanda diğer çevrimiçi platformlara kayıt olmak için de kullanılabileceği unutulmamalıdır, çevrimiçi gizlilik haklarını korumak ve kayıt sınırlamalarını aşmak için.