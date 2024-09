Hamster Kombat, 2024 yılında sanal numaralar kullanarak nasıl kazanılır?

Hamster Kombat, dokunarak sanal para kazandığınız heyecan verici bir tıklama oyunudur. Oyunda borsa yöneticisi olursunuz ve baş karakter bir hamster'dır. Ana hedef, borsa durumunu geliştirmek ve hamster dövüşlerini kazanmaktır. Bu hedeflere ulaşmak için yeni seviyelere çıkmalı ve her tıklamada daha fazla para kazanmalısınız. Her tıklama hamster'ın enerjisini azaltır ve enerjiyi en az 5 dakikada bir yeniden doldurabilirsiniz.

Oyunun ana unsurları günlük katılım ve üç saatte bir oyuna giriş yapma gerekliliğidir. Bu, para kazanma potansiyelinizi maksimize etmenizi sağlar.

Oyunun detaylı rehberi mevcut, ancak kısaca:

Para kazanmaya bir borsa seçerek başlayın. Gate.io ve Binance gibi birçok seçenek bulunmaktadır. Borsa seçiminiz oyun ilerlemenizi etkilemez ve istediğiniz zaman değiştirilebilir. Oyun topladığınız paralarla ilerlemeyi hedefler. Oyunda toplamda 9 seviye bulunmaktadır ve her seviye yeni fırsatlar sunar:

Bronz: 0 parayla başlar.

Gümüş: 5.000 para ile ulaşılır.

Altın: 25.000 para.

Grandmaster: 100 milyon para gibi büyük miktarlarla erişilebilir.Yüksek seviyelere ulaştıkça her tıklamadan daha fazla para kazanırsınız.

Gelirinizi artırmak için çeşitli görevlere katılın.

Toplamda dört yol var ("Kazanmak" bölümü): oyun kanalına abone olun veya Telegram grubuna katılın, X Twitter sosyal medya hesabına abone olun ve oyuna üç arkadaşınızı davet edin. Günlük görevler bölümünde ana ödül günlük giriş bonusudur - ilk gün 500 jeton ve 7. gün 100,000 jeton alırsınız. Her gün ücretsiz jetonlarınızı almayı unutmayın, aksi takdirde gün sayacı sıfırlanır. Diğer görevleri tamamlamak 5000 ila 25000 jeton arasında getirir. Referanslarla kazanma: Bir Telegram kullanıcısı bağlantınız aracılığıyla oyuna katılırsa, her ikisi de 5000 jeton alırsınız. Kullanıcı Telegram Premium'a sahipse, bundan 25000 jeton alabilirsiniz.

Tıklamadan jeton kazanmanın yolları nelerdir?

Jeton kazanmak için sürekli oynamanız gerekmez. "Mine" bölümündeki kartlar satın alarak oyun geliri elde edebilirsiniz. Yasa, PR & Team, Piyasalar ve Özel kartlar gibi çeşitli kartlar mevcuttur. Her kart belirli bir kar getirir - örneğin, 250 jetona mal olan "BTC pairs" kartı saat başı 40 jeton getirir, hatta oyunda olmasanız bile. Kartları fiyatlarına ve getiri miktarına göre seçin. Kartlar oyun dışında 3 saat boyunca aktiftir, ardından Hamster Kombat'ı yeniden başlatarak jeton kazanmaya devam edebilirsiniz. Her kartı seviye atlayarak geliştirebilirsiniz - her bir sonraki seviye öncekinden daha pahalıdır ancak saat başı daha fazla kar getirir.

Şifreler, Kombinasyon Kartları ve milyonlarca jeton

5 milyon jeton biriktirmek için önemli olan kombinasyon kartlarını toplamaktır. Her gün üçlü kart kombinasyonunu tahmin etmeniz gerekmektedir. Greenwich zaman dilimine göre 15:00'ten sonra hazır kombinasyonlar erişime açılır. Oyunda her gün, Morse alfabesine dayalı bir şifre belirir ve tüm katılımcılar tarafından çözülebilir. Şifrenin başarılı bir şekilde çözülmesi durumunda 1 milyon jeton ödülü verilir. Şifreleri internet üzerinde bulabilirsiniz.

Hamster'da referans artışı

Jeton kazanmanın ek bir yolu, referansları veya arkadaşları, sizin linkinizle oyuna başlayacak şekilde artırmaktır. Oyundan bir bağlantı alın ve onu arkadaşlarınıza veya tanıdıklarınıza gönderin. Eğer tüm arkadaşlar zaten oynuyorsa, Telegram'da referansları satın alabilir veya kendiniz artırabilirsiniz.

İkinci seçeneği düşünelim.

Hamster'da nasıl referans artırabilirsiniz? Bir seçenek, sanal bir numara kullanarak Telegram'da yeni bir hesap oluşturmaktır. Kayıt için ek bir cihaza ihtiyacınız olacaktır. Ancak aynı Wi-Fi ağı veya cihaz üzerinden bunu yapmanın riskli olduğunu unutmayın, çünkü ileride airdrop sırasında hiçbir şey almayabilirsiniz.

1. Referans artışı için TIGER SMS servisimize kaydolun