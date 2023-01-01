Как заработать на бонусхантинге в 2023 году

Сегодня трудно найти в сети компанию, которая периодически не проводила бы акции либо начисляла какие-либо бонусы. Получать такие подарочки всегда приятно и глупо не воспользоваться такой возможностью, особенно, если под выгодное предложение попадает нужный вам товар.

Часто в сети можно встретить приличные бонусы за регистрацию, первую, депозит и так далее – то есть единоразово. Особенно такая практика распространена в букмекерских конторах, но часто встречается и на популярных торговых площадках. Эти ограничения можно с легкостью обойти и получать такие бонусы регулярно. В этой статье мы детально расскажем, что собой представляет заработок на бонусхантинге, а также рассмотрим рабочие схемы, например, сбермаркета и одной из букмекерских контор.

Бонусхантинг, что это такое простыми словами?

По переводу самого термина «бонусхантинг» не трудно догадаться, что он означает «охота за бонусами». Простыми словами это получение дохода или выгоды с многократного начисления бонусов от букмекерских контор, интернет-магазинов, маркетплейсов, бирж либо любых других площадок. Далее рассмотрим, как этими бонусами можно воспользоваться.

Бонусхантинг в Сбермегамаркет

Если вы регулярно совершаете покупки в Сбермегамаркете, то следующая бонусхантинг схема именно для вас. На момент написания статьи Сбермегамаркет начисляет 1000 бонусов Спасибо за первый заказ. Их в последующем можно использовать в качестве оплаты за товар. Итак, начнем.

Например, нам нужно сделать три покупки, и мы хотим получить за каждую из них 1000 бонусов. Первую из них мы делаем по своим реальным данным и без всяких проволочек. Получили 1000 бонусов.

Переходим ко второй покупке. Чтобы снова получить бонусы от Сбермегамаркет, нам понадобится новый аккаунт. Регистрация новой учетной записи осуществляется по номеру телефона. Чтобы не покупать дорогую sim-карту, воспользуемся услугами сервиса смс-активации “TIGER SMS”. На нем можно купить виртуальный номер для регистрации в Сбермегамаркет всего за 30-50 ртублей. Ну это ничто по сравнению с возможностью получить 1000 рублей (бонусов Спасибо) на покупки. Давайте детально рассмотрим, как происходит процесс покупки номера и последующее создание дополнительного аккаунта на Сбермегамаркете:

1. Открываем главную страницу “TIGER SMS” и проходим несложную регистрацию.

2. Пополняем счет.

3. Выбираем на главной странице сервис «Сбермегамаркет», а справа страну мобильного. Нажимаем «Купить».

4. Копируем номер и переходим на Сбермегамаркет для регистрации

5. Вводим купленный номер.

6. Возвращаемся на “TIGER SMS” и нажимаем «Получить смс».

7. Полученный код вводим на Сбермегамаркете.

Новый аккаунт готов, и мы снова можем получить свои бонусы за первый заказ. Точно также делаем и с третьим, а если нужно и с 4 и 5 заказом. Вот такая нехитрая схема для бонусхантинг в Сбермегамаркете.





Бонусхантинг в букмекерских конторах

Особой популярностью пользуется бонусхантинг в букмекерских конторах. В сети существует сотни БК и их количество регулярно растет. Владельцы таких площадок хотят привлечь в свою контору как можно больше новых клиентов, предлагая постоянно новые выгодные условия. Одно из самых распространенных предложений является приветственный бонус. В зависимости от букмекерской конторы такой бонус начисляется на первый депозит либо реже за обычную регистрацию.

Бонусхантинг в букмекерских конторах запрещен, но это не мешает тысячам игрокам по всему миру обходить данное ограничение и зарабатывать неплохие суммы на букмекере.

Как заработать бонусхантинг в букмекерских конторах?

Если правильно подойти к бонусхантингу в букмекерских конторах, то на нем можно заработать очень даже приличные деньги. Некоторые же игроки и вовсе используют его, как основной заработок.

Что нужно для бонусхантинга в БК:

1. Сумма начального депозита. Она отличается, в зависимости от БК, и составляет от 100-400 долларов.

2. Скан документов (паспорт, чек оплаты ЖКХ и т.д.). Большинство букмекерских контор требуют пройти верификацию личности. Чек за коммунальные услуги пригодится для подтверждения адреса проживания.

3. Множество Email. Сейчас для регистрации нового почтового ящика требуется подтверждение номера телефона. На “Tiger SMS” есть дешевые виртуальные номера для Яндекс, Gmail, Yahoo и других почтовых клиентов.

4. Sim-карты. Иногда регистрации в БК доступна только по номеру телефона. Опять же в помощь сервис смс-активации “Tiger SMS”. На сайте доступны номера для регистрации во всех популярных БК.

5. Электронные кошельки. Для ввода/вывода необходимо зарегистрировать популярные кошельки (Qiwi, Skrill, Юmoney и др.)





Заработок на бонусхантинге в букмекерских конторах в деталях

Бонусхантинг в букмекерских конторах требует небольшой начальный капитал. Можно использовать и небольшую сумму, но и бонус в этом случае будет эквивалентен данной сумме.

Практически все букмекерские конторы, предоставляющие бонусы требуют скан документов. Проверка которых может занять некоторое время. Это затрудняет повторную регистрацию в одной и той же БК. Тем не менее, можно для начала собрать бонусы в разных конторах. Возможно, встретятся площадки, не требующие отправки документов.

Регистрация в БК осуществляется чаще всего по email либо номеру телефона. Номера для регистрации в популярных букмекерских конторах можно купить на сайте “Tiger SMS”, а также и для популярных почтовых клиентов.

Для получения приветственного бонуса необходимо сделать депозит. Важно! Если вы получаете повторно бонус с другого аккаунта, то необходимо использовать и новые реквизиты платежной системы, то есть новый кошелек. Вход с нового аккаунта осуществляем через VPN. То есть обрезаем все связи со старой учетной записью.

Еще один очень важный аспект, затрудняющий бонусхантинг в букмекерских конторах, является обязательное требование в виде отыгрыша выданного бонуса. У разных букмекеров свои условия, но в целом они сводятся к совершению определенного количества ставок с бонусного счета на события с коэффициентом не ниже определенного показателя (например, коэффициент должен быть не меньше 1,8). Однако, встречаются и БК, которые и не требуют никаких отыгрышей.





Заключение





Бонусхатантинг в интернет-магазинах позволяет хорошо сэкономить деньги на бонусах. Новый аккаунт обойдется вам в 20-50 рублей, что существенно меньше любой возможной скидки.

Важно помнить, что бонусхантинг в букмекерских конторах запрещен, и можно легко схлопотать бан аккаунта навсегда. Особенно будет обидно, если это произойдет с балансом на счету. Если вы решили заняться бонусхантигом в букмекерских конторах, то стоит особое внимание уделить учетной записи, создав ее на новый виртуальный номер. При входе в БК использовать качественный VPN, при пополнении счета пользоваться новым электронным кошельком. Если все делать правильно, то никаких вопросов со стороны букмекера к вам не возникнет.