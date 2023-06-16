Где запретили ChatGPT и почему

ChatGPT – это нейросеть нового поколения, которая гораздо ближе приблизилась к тому результату, которому стремились многие предшественники. Данный искусственный интеллект умеет общаться, писать статьи, отвечать на сложные вопросы, составлять планы и многое другое. Последняя версия способна понимать иронию (в ограниченных ситуациях).

Но далеко не все могут пообщаться с ботом без дополнительных ограничений. Chat GPT запрещен в большом количестве стран. В большинстве случаев, это сделано разработчиками – компанией OpenAI. Ряд стран самостоятельно приняли подобное решение.





Для обычных пользователей не имеет значения, почему ChatGPT запретили. Они сталкиваются с самим фактом, что довольно неприятно. Здесь на помощь приходит сервис «Tiger SMS». Можно купить виртуальный номер для регистрации в нейросети от OpenAI. Это не только быстро, но и доступно по цене.

В каких странах запрещен ChatGPT

Разработчики разрешили свой продукт для ряда государств. Эта информация является открытой и представлена на официальном сайте в разделе «Chat GPT Available Countries List».





В то же время, ChatGPT запретили в России, Беларуси, Афганистане, Венесуэле, Иране и ряде других стран.

Следует отметить, что далеко не всегда инициатором блокировки является компания-разработчик. Некоторые страны самостоятельно принимают подобное решение. Это связано с опасениями, что быстрое развитие искусственного интеллекта начнет отнимать рабочие места у людей. Этот процесс уже не остановить, но можно замедлить и дать сделать переход в новую эпоху не столь «болезненным» для общества.

В качестве примера можно привести, что Италия запретила ChatGPT. Она стала первой в мире страной, которая официально выпустила подобный законопроект.





Некоторые государства с опаской смотрят на ИИ, но не предпринимают против него конкретных действий. Примером служит Китай, где не запрещен ChatGPT, но доступ усложняется файерволом и другими способами.

Политика корпораций в отношении нейросети

Крупные компании, так же, вводят ограничения против этого ИИ. Например, Apple запретила ChatGPT. Это связано не с опасения «восстания машин» или кражи рабочих мест. Все более банально – корпорация боится того, что сотрудники при общении с нейросетью расскажут важную информацию. В свою очередь, ИИ использует ее для обучения и будет применять в общении с другими пользователями.

Как быть жителям стран, где запрещен ChatGPT

Рассмотрим подробную инструкцию по обходу ограничений. В первую очередь, требуется получить непосредственный доступ к ресурсу. Для этого, реальный IP адрес заменяется на другую локацию. В этом помогают сервисы VPN, которые доступны в виде расширений для браузера, программ или приложений.

К наиболее популярным VPN относятся:

ExpressVPN;

NordVPN;

Surfshark;

Proton VPN;

Браузер Aloha с VPN и другие.

Перечисленные сервисы доступны во всем мире. Некоторые из них имеют бесплатные функционал, другие обладают пробным периодом. Это решает проблему с тем, что к ChatGPT доступ запрещен.





Следующей проблемой на пути пользователей встает необходимость использования виртуального номера страны, в которой OpenAI разрешила применение своей нейросети. Как уже отмечалось ранее, требуется приобрести виртуальный номер на “Tiger SMS”.

Пошаговая инструкция по обходу запрета Chat GPT

Регистрируем учетную запись на “Tiger SMS”. Личный профиль необходим для совершения покупок и приема СМС сообщений. Для пополнения баланса используем один из предложенных способов. Покупаем виртуальный номер. Необходимо последовательно указать сервис (разработчика OpenAI) и страну (не должна быть в списке заблокированных). Активируется кнопка «Купить», после чего нас переносит в раздел оплаты. Включаем VPN и переходим к окну регистрации аккаунта для работы с нейросетью. Нам предстоит заполнить ряд окон, которые будет выдавать система. Наиболее важная часть – указание мобильного телефона. Вводим виртуальный номер, который купили в третьем пункте. В личном кабинете “Tiger SMS” находим раздел «Активные номера». напротив использованного контакта нажимаем «Смотреть СМС». Копируем полученный шестизначный код. Вводим цифры для завершения создания профиля.

Теперь, не имеет значения почему Chat GPT запрещен в России или другой стране – у нас стандартный доступ. При желании, можно оформить платную подписку. Система не забанит нас, если мы случайно войдем без VPN, но использование сервиса станет невозможным, пока IP адрес не будет изменен.

Некоторые каналы в Telegram предлагают посредничество в использовании нейросети. Это быстро и удобно, но выставляется ограничение в виде 15-30 вопросов в день или подписки на рекламные группы. По этой причине, описанная ранее схема регистрации является оптимальным вариантом.