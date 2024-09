Como criar uma segunda conta no iPhone: Guia para usar um número virtual

O iPhone não é apenas um símbolo de estilo, mas também uma ferramenta confiável para tarefas diárias. No entanto, para muitos surge a questão de como criar uma segunda conta. Isso pode ser necessário, por exemplo, para separar fins pessoais e profissionais ou devido a requisitos específicos de serviços regionais.

Por que criar uma segunda conta no iPhone?

Separação pessoal e profissional: Uma conta para uso pessoal e outra para o trabalho, para gerenciar de forma eficiente ambos os aspectos da vida.

Acesso familiar: Possibilidade de unir até 6 contas na "Família" para compartilhar serviços e assinaturas.

Restrições regionais: Algumas funções estão disponíveis apenas em determinadas regiões. Uma segunda conta permite acessar conteúdo de diferentes países.

Bloqueios e segurança: Em caso de problemas com a conta principal, a segunda pode ser uma solução para manter o acesso aos serviços.

Como criar uma segunda conta no iPhone

Passo 1: Preparar o número virtual para verificação

O primeiro passo para criar uma segunda conta no iPhone é obter um número virtual para verificação por SMS. O serviço TIGER SMS oferece uma solução conveniente para isso.

Registro no TIGER SMS: Crie uma conta em TIGER SMS. Recarregar conta: Recarregue sua conta no TIGER SMS utilizando um método de pagamento conveniente. Comprar um número virtual: Selecione um número virtual para o serviço Apple da lista de países e pague por ele.

Passo 2: Criar um segundo Apple ID no iPhone

Abra Ajustes no seu iPhone. Vá para a seção Contas e senhas. Toque em Adicionar conta e selecione Apple ID. Insira o endereço de e-mail e a senha para o novo Apple ID, utilizando o número virtual para verificação por SMS. Concluir o processo

Após configurar com sucesso a segunda conta, você poderá escolher quais dados e serviços deseja sincronizar com cada perfil.

Conclusão

Criar uma segunda conta no iPhone utilizando um número virtual do TIGER SMS não só proporciona conveniência, mas também segurança para seus dados. Esse passo ajudará você a gerenciar de forma mais eficaz os diferentes aspectos da sua vida e trabalho no seu dispositivo. Não se esqueça de explorar os serviços do TIGER SMS para obter números virtuais e outras soluções para sua comodidade e segurança online.