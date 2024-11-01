Software MailBot by Tavel: Autoregistrador, desbloqueador y verificador para cuentas de Outlook, Yahoo, AOL y Mail

Autoregistrador de correos MailBot by Tavel

MailBot es una aplicación profesional multihilo para Windows, diseñada para el registro automático (autoregistrador), verificación de funcionamiento o existencia (verificador) y eliminación automática de bloqueos (desbloqueador) de cuentas de correo. MailBot by Tavel es una de las primeras herramientas de este tipo en el mercado, funcionando desde 2009. Con el tiempo ha ganado la confianza de cientos de miles de usuarios gracias a su amplio conjunto de funciones y alta fiabilidad.

Funciones de correo electrónico

Activación opcional de POP3, IMAP y SMTP para servicios donde estos protocolos requieren activación separada.

Creación de una contraseña separada para acceso por POP3/IMAP/SMTP (contraseña para aplicaciones externas).

Configuración de alias para cuentas de Outlook, Mail.ru, Mail.com, GMX.com, WP.pl, O2.pl, Onet.pl, Inbox.lv y Runbox.com.

Activación del reenvío de correos hacia un email especificado para Outlook, WP.pl, O2.pl y cuentas de Yandex.

Activación de autenticación de dos factores (2FA) TOTP en Outlook, Mail.ru, UKR.net y Runbox.com con generador TOTP integrado.

Desactivación de filtros anti-spam para Mail.ru, Outlook, Mail.com, GMX.com, Onet.pl, Meta.ua y I.ua.

Desactivación de la clasificación automática de correos para Outlook, Mail.ru y Onet.pl.

Adición de un email específico a la lista de contactos para cuentas de Outlook y Yahoo.

Eliminación de bloqueos por IP.

Configuración de proxies y anonimato

MailBot puede evadir restricciones por IP y permite configurar conexiones de manera flexible:

Compatible con todos los tipos de proxies (SOCKS5, SOCKS4, HTTPS y HTTP), incluyendo proxies con autenticación.

Puede conectarse directamente si no se usan proxies.

Las listas de proxies se pueden cargar desde archivos o URLs; soporta distintos formatos de proveedores y permite especificar usuarios y contraseñas individuales por proxy.

MailBot actualiza automáticamente la lista y mantiene bases de datos de proxies "usados" y "malos".

Para máxima anonimidad o para evadir restricciones geográficas, incluye soporte de red Tor y creación automática de proxies SOCKS5 mediante túneles SSH. Solo necesitas acceso a los servidores remotos y el programa configura el túnel automáticamente.

Resolución de CAPTCHA y anti-bot

MailBot se integra con todos los servicios populares de reconocimiento CAPTCHA:

Soporta EzCaptcha, CapSolver, ruCaptcha/2Captcha (HTTP y WebSocket), Captcha88, Mg-Captcha, Anti Captcha v2, CapMonster Cloud, Imagetyperz, CAPTCHAs.IO, Death By Captcha, BestCaptchaSolver, entre otros.

Solo conecta la API deseada y los resolutores se usan automáticamente durante el registro y verificación de cuentas.

Gracias a la combinación de amplio soporte de proxies + resolución automática de CAPTCHA + gestión de proxies malos, MailBot garantiza un funcionamiento estable y rápido para el registro y verificación masiva de cuentas, minimizando bloqueos y pérdida de recursos.

Cómo registrar cuentas de forma masiva

Para empezar con el registro masivo:

1. Abrir el software y seleccionar el servicio de correo deseado.



2. Elegir el número de hilos y cuentas a crear según tus necesidades.



3. Agregar proxies con los que trabajarás. Se recomienda no usar proxies públicos, ya que existe alto riesgo de bloqueos. Solo proxies confiables y anónimos mediante HTTPS o SOCKS. Verifica que las IP no estén en listas negras.



4. Configurar CAPTCHA, recordando que debe estar activado y pagado en el sitio del servicio. No todos los CAPTCHAs de Microsoft Outlook son resolubles automáticamente, por lo que se recomienda un servicio que soporte human CAPTCHA (Ej.: EzCaptcha).



5. Seleccionar un servicio SMS, MailBot soporta múltiples proveedores; aquí se usa como ejemplo TIGER SMS.



6. Agregar API Key y configurar precio máximo para número virtual. La API Key se encuentra en el panel de usuario de TIGER SMS.

7. Volver a la pestaña Autoregistrador y presionar Start, comenzando así el registro automático de cuentas.

Una vez registrados, las cuentas aparecerán en la carpeta de cuentas dentro del software. Ahora sabes cómo iniciar la autoregistración de cuentas fácilmente con MailBot by Tavel.