Phần mềm MailBot của Tavel: autoregistrator, unlocker, checker cho các tài khoản Outlook, Yahoo, AOL, Mail

Autoregistrator thư MailBot của Tavel

MailBot — một ứng dụng đa luồng chuyên nghiệp cho Windows, được thiết kế để tự động đăng ký (autoregistrator), kiểm tra hoạt động hoặc tồn tại (checker) và tự động gỡ bỏ khóa (unlocker) cho các tài khoản thư điện tử. MailBot của Tavel — một trong những công cụ đầu tiên loại này trên thị trường, hoạt động từ năm 2009. Trong suốt thời gian đó, nó đã giành được niềm tin của hàng trăm nghìn người dùng nhờ tính năng phong phú và độ tin cậy cao.

Chức năng email

Kích hoạt tùy chọn POP3, IMAP và SMTP cho các dịch vụ mà các giao thức này yêu cầu kích hoạt riêng.

Tạo mật khẩu riêng để truy cập qua POP3/IMAP/SMTP (mật khẩu cho ứng dụng bên thứ ba).

Cấu hình bí danh (aliases) cho tài khoản Outlook, Mail.ru, Mail.com, GMX.com, WP.pl, O2.pl, Onet.pl, Inbox.lv và Runbox.com.

Bật chuyển tiếp (forwarding) đến email chỉ định cho Outlook, WP.pl, O2.pl và các tài khoản Yandex.

Kích hoạt xác thực hai yếu tố (2FA) TOTP trên Outlook, Mail.ru, UKR.net và Runbox.com với bộ tạo mã TOTP tích hợp sẵn.

Vô hiệu hóa bộ lọc chống thư rác cho Mail.ru, Outlook, Mail.com, GMX.com, Onet.pl, Meta.ua và I.ua.

Vô hiệu hóa phân loại thông minh (smart sorting) thư cho Outlook, Mail.ru và Onet.pl.

Thêm email được chỉ định vào danh sách liên hệ cho tài khoản Outlook và Yahoo.

Khắc phục các khóa do IP.

Cấu hình proxy và vượt hạn chế IP

MailBot có khả năng vượt qua giới hạn theo địa chỉ IP và cấu hình kết nối linh hoạt: chương trình hoạt động với mọi loại proxy (SOCKS5, SOCKS4, HTTPS và HTTP), kể cả proxy có xác thực, và khi cần có thể kết nối trực tiếp, không qua proxy. Danh sách proxy dễ dàng được tải lên từ file hoặc theo liên kết, hỗ trợ các định dạng khác nhau của nhà cung cấp và bạn có thể chỉ định login và mật khẩu riêng cho từng proxy — đồng thời MailBot có thể tự động cập nhật danh sách và lưu cơ sở dữ liệu các proxy “đã dùng” và “không hoạt động”, để không lãng phí thời gian và tài nguyên cho việc kiểm tra lặp lại.

Cho các tình huống cần độ ẩn danh cao hơn hoặc vượt hạn chế theo vùng địa lý, có tích hợp làm việc qua mạng Tor, cũng như tạo tự động proxy SOCKS5 thông qua SSH-tunnel — chỉ cần cung cấp quyền truy cập tới các server từ xa, chương trình sẽ tự thiết lập tunnel.

Vượt CAPTCHA và kiểm tra chống bot

Về CAPTCHA, MailBot tích hợp với tất cả các dịch vụ nhận diện phổ biến: hỗ trợ EzCaptcha, CapSolver, ruCaptcha/2Captcha (cả qua HTTP và WebSocket), Captcha88, Mg‑Captcha, Anti Captcha v2, CapMonster Cloud, Imagetyperz, CAPTCHAs.IO, Death By Captcha, BestCaptchaSolver và các dịch vụ khác — bạn chỉ cần kết nối API đã chọn, và các bộ giải sẽ được sử dụng tự động trong quá trình đăng ký và kiểm tra tài khoản.

Nhờ kết hợp này (hỗ trợ proxy rộng + giải CAPTCHA tự động + quản lý proxy “xấu”), MailBot đảm bảo hoạt động ổn định và nhanh chóng khi đăng ký hàng loạt và kiểm tra hộp thư, giảm thiểu việc bị khóa và lãng phí tài nguyên.

Cách đăng ký tài khoản hàng loạt bằng phần mềm

Để bắt đầu đăng ký hàng loạt bạn cần mua phần mềm này. Sau khi mua, bạn cần tiến hành cấu hình.

1. Khởi chạy phần mềm và chọn dịch vụ thư mong muốn.



2. Chọn số lượng luồng (threads), và số tài khoản bạn muốn tạo, cấu hình theo nhu cầu của bạn.



3. Thêm proxy mà bạn sẽ dùng, khuyến nghị không sử dụng proxy công cộng vì có nguy cơ dịch vụ khóa cao. Để “farm” đáng tin cậy, chỉ khuyến nghị proxy có mức ẩn danh cao, hoạt động qua HTTPS hoặc SOCKS; trước khi sử dụng nên kiểm tra xem địa chỉ IP có nằm trong danh sách đen hay không. Bạn có thể tải chúng lên qua URL hoặc file TXT.



4. Cấu hình CAPTCHA cần thiết, nhớ rằng bạn cần trả phí cho dịch vụ CAPTCHA trên trang của nhà cung cấp để nó hoạt động chính xác.

Cũng không phải mọi CAPTCHA đều có thể vượt qua kiểm tra của Microsoft Outlook — human captcha. Vì vậy cần chọn dịch vụ có thể giải human captcha để bạn không gặp vấn đề khi đăng ký tài khoản tự động. Ví dụ EzCaptcha làm tốt việc này.



5. Bây giờ chuyển sang chọn dịch vụ SMS, phần mềm này hỗ trợ nhiều dịch vụ SMS, chúng tôi sẽ minh họa bằng ví dụ dịch vụ TIGER SMS.



6. Sau đó sẽ mở ra một cửa sổ nơi bạn cần chọn nhà cung cấp SMS, thêm API key và thiết lập giá tối đa cho số ảo.

API key bạn có thể tìm thấy trong bảng điều khiển cá nhân của TIGER SMS

7. Quay lại tab Autorigger và nhấn Start. Sau đó quá trình đăng ký tự động các tài khoản sẽ bắt đầu.

Kết thúc

Sau khi các tài khoản được đăng ký thành công, chúng sẽ hiển thị trong thư mục phần mềm ở phần Accounts. Bây giờ bạn biết cách dễ dàng và đơn giản để bắt đầu đăng ký tự động tài khoản bằng phần mềm MailBot của Tavel.