Как работает двухфакторная аутентификация

Сервис, где происходит аутентификация, и ваш аутентификатор запоминают некое число – секретный ключ. Он хранится одновременно как на устройстве, так и на сервере аутентификации. На основе этого ключа и внутреннего счетчика (текущее значение времени) генерируется пароль, который приходит в виде SMS-сообщения, пуш-уведомления и др. Когда вы вводите код, сервис сравнивает его с тем, что он сгенерировал сам. Если есть совпадение – отлично, если нет – в аккаунт вас не пустят.

После регистрации новой учетной записи с помощью “Tiger sms” рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию в настройках доступа. Это обезопасит аккаунт от взлома.