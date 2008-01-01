Как продвигать канал в Телеграм и увеличить количество подписчиков в 2024 году

Telegram феномен сложно объяснить, так как он связан с интернет-культурой и эволюцией соцсетей. Как обычный мессенджер стал главным источником информации в 2024 году?

Прежде чем обсудить методы увеличения подписчиков в Telegram, обратимся к статистике. Она показывает, что Telegram является перспективным сервисом для привлечения трафика, продвижения бренда и монетизации контента. Рост пользователей Telegram продолжается, и важно, чтобы новички выбрали именно ваш канал.

Telegram входит в топ-5 популярных мессенджеров мира.

В 2024 году ежедневно Telegram посещают более 700 млн человек.

75% пользователей Telegram читают новости в мессенджере..

13% администраторов каналов зарабатывают свыше 100 тыс. руб. в месяц.

Администраторы каналов используют три основных способа получения дохода: продажа рекламы (62%), продажа товаров или услуг (45%), заработок на партнерских программах (23%).

Статистика показывает, что для увеличения числа подписчиков в Telegram не всегда нужны активные действия. Достаточно иметь активный канал с большой аудиторией, и новички подтянутся сами. Telegram активно развивается, и раскрутка канала — перспективная и реализуемая задача. Вот как добиться хороших результатов за короткое время.

Методы продвижения канала в Telegram

Профессионалы в сфере SMM-продвижения рекомендуют комплексный подход, сочетая различные инструменты. Ваш план продвижения может включать только те методы, которые комфортны и доступны по бюджету.

1. Контент-маркетинг: Определите свою аудиторию и нишу (новости, юмор, видеоконтент и т.д.). Для создания качественного контента анализируйте успешных конкурентов. Развлекательный контент можно заимствовать из других соцсетей, а информационные статьи — рерайтить. Но самый ценный контент — уникальный авторский.

2. Реклама: Платные методы продвижения ограничены платформой Telegram Ads, требующей вложений от 250 000 руб. При отсутствии такого бюджета лучше рассмотреть другие варианты.

3. Инфлюенсер-маркетинг: Закупка рекламы у лидеров мнений — эффективный вариант. Если бюджет небольшой, можно сотрудничать с микроблогерами, убедившись в реальной активности их аудитории.

4. Соцсети: Продвижение канала через социальные сети имеет преимущество, так как многие пользователи склоняются к Telegram. Приведите подписчиков из вашего блога или сообщества, используя рекламные инструменты социальных сетей.

5. SEO-оптимизация контента: Открытый канал будет ранжироваться по запросам в поисковиках. Не углубляйтесь в SEO, достаточно пары уроков на YouTube и интуиции.

6. Хэштеги: Используйте хэштеги для навигации и поиска информации. Они помогут удержать новых подписчиков, показывая ваш канал по ключевым словам. Популярные хэштеги можно запросить у бота @HashtagsGeneratorBot.

Стратегии продвижения Телеграм-канала с использованием виртуальных номеров

Мы наконец-то подошли к теме, в которой мы хорошо разбираемся. Как виртуальные номера от TIGER SMS могут помочь вам раскрутить канал с нуля до крупного проекта, который можно будет монетизировать? Благодаря мультиаккаунтингу, который можно создать с помощью наших номеров, возможна быстрая раскрутка канала в Телеграме с минимальными затратами или без них.

Стартовая аудитория

Существует правило, применимое к любому продвижению — будь то информационный канал, видеоблог, коммерческий ресурс или музыкальный проект — количество новых подписчиков пропорционально уже имеющимся. Один из ключевых факторов конверсии — доверие к источнику, которое в первую очередь подтверждается большой аудиторией. Проще говоря, чем больше подписчиков у вас есть, тем больше новых вы сможете привлечь.

Используя временные виртуальные номера, вы можете зарегистрировать столько аккаунтов в Телеграме, сколько потребуется. Фейковые аккаунты создадут вашу первоначальную базу подписчиков и будут имитировать активность под постами — реакции и комментарии. По мере накопления реальных подписчиков ботов можно удалять.

Рассылки и комментарии

Ссылку на ваш канал не обязательно размещать в качестве платной рекламы, можно использовать бесплатные методы — например, комментарии под постами в других каналах. Аккаунты будут неизбежно заблокированы алгоритмами мессенджера из-за такой активности, поэтому категорически не рекомендуется использовать для этого ваш основной аккаунт. Зарегистрируйте на виртуальные номера рабочие аккаунты, которые не жалко потерять. Здесь вы сможете найти инструкцию по созданию аккаунта с помощью временного виртуального номера

Привлечение трафика из других источников

Рассылки и комментарии можно оставлять не только в самом Телеграме, но и в других соцсетях. Сегодня большинство интернет-пользователей используют Телеграм, так что по клику они просто перейдут в мессенджер. TIGER SMS предоставляет номера практически для всех соцсетей, и трафик с помощью фейковых аккаунтов можно собирать в любой из них.

Сотрудничество с другими администраторами

Армия ботов служит не только вашей начальной аудиторией, но и обменным ресурсом. Вы можете предложить администраторам других каналов бартер: например, подписки ваших поддельных аккаунтов в обмен на репосты. Ваши методы привлечения подписчиков в Telegram могут быть нестандартными и поэтому ценными.

Виртуальные номера для регистрации в Телеграме

Виртуальные номера для регистрации Телеграм-аккаунтов разных стран стоят от 10 рублей. Как зарегистрировать аккаунт, можно прочитать в этой инструкции. Также мы рекомендуем использовать софт для автоматической регистрации: с помощью специального ПО (Примером таких софтов является TG PIXEL, TG GIANT и др.) можно не только автоматически регистрировать аккаунты, но и заполнять базовую информацию, подписываться на заданный канал и писать комментарии. Покупая номера оптом, можно значительно снизить цену на номера.

Подведение итогов: продвижение бизнеса в Телеграме

Существуют условно бесплатные методы продвижения канала в Телеграме: к ним относятся рассылки и комментарии со ссылкой на канал, SEO-оптимизация, эффективный контент-маркетинг, хэштеги, взаимопиар с другими администраторами. Если вы освоите эти методы, то сможете без затрат продвинуть канал в Телеграме. Однако в этом случае стартовая аудитория — необходимый критерий для быстрого продвижения.

К эффективным платным способам продвижения относится покупка рекламы в популярных каналах с живой аудиторией или использование доступных рекламных инструментов соцсетей с перенаправлением в сообщество. Но эффективность этих методов также зависит от вашего числа подписчиков — чем их больше, тем выше шанс, что новый пользователь подпишется на канал.