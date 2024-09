Как обойти блокировку «OpenAI service is not available»

Нейросеть Chat GPT привлекла внимание миллионов людей по всему миру. Для кого-то, это интересная игрушка, с которой можно пообщаться и протестировать возможности. Для других чат-бот уже стал незаменимым помощников не только в быту, но и по рабочим вопросам.

Захотели самостоятельно ознакомиться с нейросетью, но при попытке зарегистрироваться увидели окно с сообщением «OpenAI not available in your country». Это может стать препятствием на пути использования системы. Постараемся подробнее разобраться в том, как обойти ограничение, а также зарегистрироваться.





От пользователя из заблокированной страны потребуется не только скрыть свое местоположение. Его номер телефона не будет доступен в списке при регистрации. Сервис «Tiger SMS» предлагает простое и удобное решение. Можно купить виртуальный номер телефона для Chat GPT. Процесс не представляет сложностей и проводится в несколько нажатий мышью, отдельно, следует отметить низкую стоимость.

В каких странах работает OpenAI

Первоначально, нейросеть была доступна только для жителей США, но довольно быстро список государств начал расширяться. Его можно посмотреть на специальной странице официального сайта «OpenAI available countries».





Перечень довольно обширный и постоянно пополняется. Для нас наиболее важным является тот факт, что OpenAI недоступен в России, а также Беларуси. Это вовсе не означает невозможность использования нейросети. Достаточно запустить VPN с IP адресом любой разрешенной страны, это позволит завести аккаунт и применять функционал без ограничений.

Какие ВПН работают с OpenAI

Следует сказать, что все сервисы VPN обеспечивают стабильный доступ. Нейросеть потребляет минимум трафика, что довольно удобно. Существует другая проблема – ВПН активно банятся в России. Все чаще можно услышать мнение, что для стабильного использования, необходимо приобретать платные пакеты. Данное решение мы оставим на Ваше усмотрение.

Если OpenAI недоступен в Вашей стране и не работает, предлагает список проверенных сервисов VPN:

ExpressVPN;

PIA;

NordVPN;

SurfShark;

CyberGhost;

Atlas VPN и другие.





Перечисленные варианты имеют бесплатные версии. Несмотря на ряд ограничений, они смогли хорошо себя зарекомендовать.

«OpenAI service is not available» - что делать (подробная инструкция)

Постараемся разобраться с порядком действий в подобной ситуации. Когда услуги OpenAI недоступны в Вашей стране, это проблема не только активации VPN, но и приобретения виртуального номера. представим пошаговую инструкцию.

Как купить виртуальный номер для доступа к Chat GPT

Процесс включает:

Регистрация на сайте «Tiger SMS». Гарантируется анонимность пользователя и сохранность личных данных. Пополнение личного счета. Именно с него списываются средства в процессе совершения покупок. На выбор имеется несколько платежных систем, что удобно для пользователя. Покупаем виртуальный номер. Для этого, выбираем соответствующий сервис и страну из списка. Или находим их через поисковую строку. Указываем количество номеров и совершаем оплату.

Все виртуальные номера доступны в разделе «История номеров». Воспользоваться ими можно в любой подходящий момент.

Как зарегистрироваться в OpenAI с помощью виртуального номера

Перед началом, необходимо активировать сервис VPN, поскольку Chat OpenAI не работает в России. Указывается любая страна, которая присутствует в упомянутом ранее списке с официального сайта.

Проходим стандартную процедуру регистрации. Вводим электронную почту. Заполняем предложенные системой поля с личными данными. Теперь, следует ввести виртуальный номер, который был приобретен ранее. Не забудьте правильно указать страну из списка. Нажимаем на кнопку отправки СМС Для получения сообщения, необходимо вернуться на сайт «Tiger SMS». В личном кабинете появится уведомление о том, что получено СМС. Нажимаем «Смотреть» и копируем код. Вставляем код на сайте нейросети.

Регистрация завершена. Тот факт, что OpenAI не работает в России, не помешал выполнить поставленную задачу. Можно начинать использование нейросети.