Где приобрести номер для приема СМС от Яндекс в 2024 году

Основанная в 1997 году корпорация Яндекс быстро стала одной из ведущих технологических компаний России. Основное внимание она уделяет разработке продуктов в таких областях, как поиск, интернет-технологии, электронная коммерция, транспорт и других. Самым популярным продуктом компании является поисковая система, пользующаяся широкой популярностью среди миллионов пользователей. Благодаря фокусировке на российском рынке, Яндекс способен адаптировать свои услуги под нужды местных пользователей, что позволяет успешно конкурировать с такими крупными игроками, как Google и Mail.Ru Group.

Яндекс активно инвестирует в исследования и разработки, имеет собственные лаборатории и инновационные центры. Это позволяет компании создавать продукты, которые удовлетворяют потребности пользователей как в интернете, так и вне его. Для того чтобы стать частью экосистемы Яндекса, необходимо зарегистрировать аккаунт, что требует верификации через SMS. Это может создать трудности для некоторых пользователей, которые не хотят делиться личными данными или нуждаются в дополнительных аккаунтах. Виртуальные номера решают эту проблему, позволяя регистрироваться в сервисах без использования личного номера, а также создавать множество аккаунтов, пользоваться бесплатной подпиской Яндекс Плюс, получать кэшбэки и доступ к музыкальным и кино-сервисам.

Компания Яндекс уделяет большое внимание качеству, дизайну, удобству, безопасности и эффективности своих продуктов, что делает их популярными среди пользователей. Вот некоторые сервисы, входящие в экосистему Яндекса:

Яндекс предлагает широкий спектр сервисов для различных потребностей пользователей. На Яндекс.Маркете можно найти множество товаров и сравнить их цены.

Яндекс.Почта предлагает бесплатный почтовый сервис с удобным интерфейсом и надежной защитой от спама. Хранение файлов и совместная работа с ними облегчается благодаря Яндекс.Диску.

Приложение Яндекс.Такси позволяет быстро и удобно заказать транспорт. Через Яндекс.Музыку можно наслаждаться музыкой, аудиокнигами и подкастами с персонализированными рекомендациями.

Для того чтобы создать несколько аккаунтов и получить различные привилегии подписки Яндекс Плюс, пользователи могут воспользоваться временными виртуальными номерами от сервиса TIGER SMS. Эти номера предоставляют возможность регистрироваться в различных сервисах, где требуется SMS-верификация, по цене от 2 рублей

Пошаговая инструкция по регистрации Яндекс ID:

1. Зарегистрируйтесь на сайте TIGER SMS.

2. Пополните баланс удобным для вас способом.

3. В разделе «Купить номер» выберите необходимый сервис, например, Яндекс.

4. Определитесь со страной временного виртуального номера.

5. Используйте полученный номер для регистрации на Яндексе.

6. Ожидайте SMS в разделе «Купить номер», подраздел «Активные номера».

7. Если сообщение не приходит в течение 5-7 минут, отмените операцию. Если SMS не поступило, оплата не производится. Вы платите только за полученное сообщение.