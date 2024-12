Ativação do WhatsApp por SMS sem número de telefone

O WhatsApp é um dos maiores mensageiros do planeta e uma plataforma conveniente para uso pessoal e comercial. É possível se inscrever no WhatsApp apenas com um número de telefone. Mas e se alguém quiser criar uma conta do WhatsApp sem um número de telefone pessoal? E se quiser obter várias contas do WhatsApp? Há uma solução!

Onde comprar um número para WhatsApp

O usuário tem a oportunidade de utilizar uma alternativa aos serviços que exigem registro por número de telefone. Essa alternativa são os números virtuais temporários. Esses são números de telefone que são fornecidos para uso temporário, com um período de aluguel de 20 minutos. Você pode obtê-los em nossa plataforma: TIGER SMS.

Um pouco sobre nós

Nós, da TIGER SMS, somos um dos melhores provedores no mercado de números temporários. Verificamos regularmente os números e melhoramos a qualidade do serviço. Em situações difíceis, nossa equipe de suporte ajuda a resolver os problemas dos clientes.

Como comprar um número para WhatsApp

1. Etapa de registro. Primeiro, registre-se na TIGER SMS. Não é necessário usar dados pessoais. Especifique seu e-mail ou utilize o login rápido através de redes sociais.

2. Etapa de recarga. Recarregue sua conta utilizando carteiras eletrônicas, cartões bancários e criptomoedas. Preste atenção ao valor mínimo de recarga.

3. Etapa de compra de número. Você pode escolher um número de telefone na aba ‘Comprar número’. Na coluna da esquerda, você deve especificar o serviço, e na coluna da direita, o país do operador. O número comprado aparecerá na seção ‘Telefones ativos’. Lá você também poderá ver a senha de uso único para o WhatsApp.

4. Etapa de conclusão. Comece o registro no WhatsApp, insira o número temporário. Digite a senha de uso único e complete o registro.

É isso por agora! O processo é fácil e simples. Aproveite essa oportunidade e crie várias contas do WhatsApp em apenas alguns cliques.

Junte-se a nós e obtenha os melhores números a preços baixos!