Contas do Telegram prontas para uso – Comprar contas do Telegram ou não

O Telegram continua ganhando popularidade como uma ferramenta eficaz para gerar tráfego. Com a promoção de canais, semeação, convites e envio em massa se tornando uma parte integral da estratégia, o uso de múltiplas contas do Telegram se tornou necessário. No entanto, com o aumento da moderação do mensageiro, o risco de bloqueios está crescendo, tornando a disponibilidade de um grande número de contas de publicidade relevante.

Neste artigo, vamos discutir as opções para obter contas do Telegram prontas para uso, examinar suas vantagens e desvantagens, e explorar onde encontrar contas "antigas" confiáveis ou ferramentas para registro em massa.

Onde Encontrar Contas do Telegram Prontas para Uso?

Existem três métodos principais:

Comprar Contas do Telegram Prontas para Uso Registrar Contas por Conta Própria Usando Números Virtuais Registro em Massa de Contas Usando Softwares Especiais

Vamos analisar cada um desses métodos mais de perto.

Comprar Contas do Telegram Prontas para Uso

Encontrar contas à venda não é difícil – esse mercado é bem desenvolvido. Em plataformas como hStock, você pode escolher contas que atendem aos seus requisitos. Esses marketplaces oferecem contas confiáveis com avaliações de vendedores baseadas em resenhas reais.

Vantagens:

Velocidade: Você obtém contas prontas sem a necessidade de registro.

Escolha: Você pode selecionar contas com características desejadas, como país, método de registro e tempo de atividade.

Confiabilidade: Ao escolher um vendedor de boa reputação, você pode contar com a qualidade do produto.

Desvantagens:

Custo: Contas de qualidade custam a partir de 30 rublos cada, e os preços podem aumentar durante períodos de alta demanda.

Risco: Possibilidade de encontrar um vendedor desonesto.

Conclusão: Se você precisa de algumas contas e não tem restrições orçamentárias rigorosas, comprar contas prontas é uma escolha ideal. É importante escolher uma plataforma confiável para a compra.

Registrar Contas do Telegram por Conta Própria

Este método envolve criar contas manualmente usando números virtuais fornecidos por serviços como TIGER SMS. Essa abordagem permite criar contas únicas que simulam usuários reais.

Vantagens:

Personalização: Você pode criar contas que parecem o mais natural possível.

Simplicidade: Não é necessário interagir com terceiros.

Desvantagens:

Tempo: Criar e preencher contas leva tempo.

Escalabilidade limitada: Não é possível criar rapidamente um grande número de contas.

Risco de bloqueios: Se o processo não for configurado corretamente, podem ocorrer problemas.

Conclusão: Se você está começando a trabalhar com mensageiros, o registro próprio é uma boa escolha. Para tarefas em maior escala e para economizar tempo, considere outras opções.

Registro em Massa de Contas Usando Softwares Especiais

Para criar um grande número de contas do Telegram, você pode usar softwares especializados como TG-Expert, TG-Giant, TG PIXEL ou TelegramXsoftware. Esses programas automatizam o processo de registro, preenchimento de perfil e uso de contas. Combinados com o TIGER SMS, você pode registrar rapidamente um grande número de contas usando a API.

Vantagens:

Velocidade: Permite criar milhares de contas por dia.

Automação: Os programas podem realizar muitas ações, incluindo preenchimento de perfil e adesão a chats.

Flexibilidade: Você pode selecionar recursos de acordo com suas necessidades.

Desvantagens:

Custo: A licença para usar o software custa a partir de 5.000 rublos por mês.

Excesso: Para um número menor de contas, tais ferramentas podem ser excessivamente caras.

Conclusão: Para tarefas em grande escala e criação de um número significativo de contas com possibilidade de venda subsequente, o software é a escolha ideal. Para volumes menores, outros métodos são mais recomendáveis.

Resumo

Se você precisa obter contas "ativas" do Telegram, tem três principais opções: comprar contas prontas, registrar por conta própria ou registrar em massa usando software.

Comprar Contas Prontas: Uma maneira rápida de obter um número pequeno de contas com características específicas, mas pode ser cara.

Registrar por Conta Própria: Um método mais barato, mas que requer tempo e pode ser menos escalável.

Registro em Massa via Software: Ideal para tarefas em grande escala, apesar do alto custo.

A escolha do método depende de seus objetivos, orçamento e quantidade de contas necessárias.