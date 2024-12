Como verificar a conta do GroupMe

GroupMe é um aplicativo conveniente em um formato gratuito para troca de SMS. Neste aplicativo, você pode ter tanto conversas pessoais quanto criar chats em grupo. O registro nesta plataforma é possível com uma conta Microsoft ou um número de telefone. No entanto, o que fazer se você precisar criar várias contas ou uma, mas anônima, para o GroupMe? A resposta é comprar um número virtual temporário.

Esses são números que são fornecidos por um curto período de tempo, durante o qual o usuário deve receber um código de verificação (otp). Você pode comprar esse número de telefone em muitos sites, incluindo o nosso - TIGER SMS. Um pouco sobre nós:

- Fornecemos acesso a números de uma grande quantidade de países;

- Você pode trabalhar conosco via API;

- Preços competitivos;

- Atendimento ao cliente amigável.

Como obter um código de verificação para o GroupMe?

O processo de verificação não é tão complicado. No entanto, você deve ter em mente um detalhe importante: sua geolocalização na Internet deve corresponder ao operador do país do número temporário. Portanto, você deve usar serviços de VPN ou proxy.

Passo 1. Fazer login no nosso site

Abra o site do TIGER SMS e registre-se para obter uma conta usando seu e-mail ou um login rápido através dos serviços disponíveis.

Passo 2. Selecionar um número

Antes de comprar um número, deposite fundos na sua conta. Em seguida, vá para a seção ‘Comprar número’ e escolha o serviço que deseja utilizar e o país que precisa. Você pode fazer isso rapidamente usando a barra de pesquisa.

Passo 3. Finalizar

Inicie seu registro no GroupMe e especifique seu número de telefone virtual. Em seguida, um código de verificação (otp) será enviado para o seu número (que pode ser encontrado na seção ‘Telefones ativos’), que você pode visualizar através do botão ‘Obter SMS’. (IMPORTANTE!) Não pressione continuamente o botão, pois neste caso você corre o risco de receber um SMS com um código incorreto.

Esse método é bastante seguro e confiável. Você pode usá-lo sem restrições. Registre-se em nosso site e crie contas em todos os serviços disponíveis.