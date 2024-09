Como iniciar convites no Telegram em 2024

O Telegram provou ser uma plataforma poderosa para criar comunidades e encontrar pessoas com interesses semelhantes. A facilidade de uso e a ampla audiência deste mensageiro atraem tanto usuários comuns quanto profissionais de marketing que desejam expandir sua base de clientes. No entanto, métodos publicitários padrão nem sempre fornecem os resultados desejados. Convites - uma abordagem alternativa que permite interagir diretamente com pessoas potencialmente interessadas.

O processo de convidar usuários para o Telegram envolve várias etapas-chave:

Encontrar a audiência adequada. Procuramos ativamente grupos e canais que mais se alinham com nosso tópico e possuem muitos seguidores. Em seguida, usando ferramentas especiais, coletamos os nomes de usuários desses grupos para interações futuras.

Iniciar a campanha. Criamos nosso próprio chat e começamos a adicionar contatos da nossa lista a ele. Neste chat, fornecemos informações atualizadas e enfatizamos as vantagens do nosso canal, convidando os participantes a se inscreverem.

Software para Convites

Para expandir a audiência no Telegram, muitas vezes são usados serviços pagos que fornecem capacidades de convite automático. Entre eles, há programas populares como Telespace e Tgramer, que diferem em funcionalidade e políticas de preços. Essas ferramentas permitem a criação automática de contas, bem como a análise e adição de usuários aos chats e canais selecionados. Dominando o funcionamento de tal software, você pode fazer convites por conta própria sem esforço extra. A interface desses programas é fácil de entender, a configuração requer um tempo mínimo, tornando o processo de lançamento da campanha eficiente e conveniente.

API para Registro de Conta no Telegram

Recomendamos o uso de números virtuais temporários do serviço TIGER SMS para convidar no Telegram. Isso ajudará a aumentar a eficácia da sua campanha e reduzir os custos para atrair clientes.

O TIGER SMS fornece uma API que permite trabalhar com um grande número de números. Esta ferramenta fornece um conjunto de instruções e protocolos que facilitam a integração do seu software com nosso serviço. Oferecemos suporte para integração com várias soluções de software, incluindo registro automático de contas.

Condições Especiais para Clientes de Atacado

Oferecemos condições especiais para nossos clientes de atacado. Com a compra de 100 ou mais números, você obterá uma tarifa personalizada com desconto. Quer saber detalhes sobre possíveis descontos? Entre em contato com o suporte ao cliente no site do TIGER SMS ou através da conta oficial @Tigers_sms para consultar nossos especialistas.