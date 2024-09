Como se Registrar no AliPay Usando um Número de Telefone Virtual

No mundo dos pagamentos digitais, o AliPay se destaca como um sistema de pagamento líder na China, competindo com sucesso com o PayPal no mercado global. Com o apoio do gigante Alibaba Group, o AliPay oferece serviços confiáveis e convenientes aos seus usuários. Mas, como se registrar no AliPay, especialmente se você não é cidadão chinês? Vamos explicar tudo passo a passo.

Por que AliPay?

Imagine ter acesso a um dos sistemas de pagamento mais populares do mundo, capaz de simplificar qualquer transação. O AliPay proporciona comodidade e segurança para todos os usuários, sejam cidadãos chineses ou estrangeiros. E você pode começar a aproveitar esses benefícios hoje mesmo!

O problema e a solução

Muitos podem se sentir desencorajados pelo processo de registro no AliPay, pois é necessário um número de telefone válido. Felizmente, o serviço TIGER SMS oferece uma solução simples e confidencial: o aluguel de um número virtual temporário. Agora, você não precisa fornecer seu número de telefone pessoal para se registrar no AliPay!

Guia passo a passo

Aqui está um guia passo a passo para se registrar no AliPay usando um número virtual do TIGER SMS:

Download do aplicativo: Vá até a loja de aplicativos do seu dispositivo e baixe o AliPay. Registro com número virtual: Durante o processo de registro, você precisará de um número de telefone. Se o seu número local não receber o código de verificação, utilize o serviço TIGER SMS:

Selecione AliPay e o país.

Adquira um número virtual.

Confirmação do número: Receba o código de verificação no seu painel do TIGER SMS e insira-o no campo correspondente ao se registrar no AliPay.

Criação de senha: Crie uma senha que você usará para compras. Vá para as configurações (ícone com a imagem de uma pessoa "Mi") — "Configurações de pagamento" (em chinês 支付密码), e siga as instruções para definir uma senha numérica.

Vantagens do TIGER SMS

O serviço TIGER SMS garante a sua privacidade e simplifica o processo de registro no AliPay. Com a ajuda dele, você pode:

Usar números virtuais temporários para a verificação da conta.

Evitar chamadas e mensagens indesejadas no seu número pessoal.

Concluir o registro no AliPay de forma rápida e segura.

Não perca a oportunidade de facilitar sua vida com o AliPay! Registre-se no TIGER SMS agora e comece a aproveitar todos os benefícios do AliPay sem complicações.

