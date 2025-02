Como registrar uma conta no Alibaba com um número virtual

O Alibaba é a principal plataforma mundial de compras no atacado, oferecendo oportunidades ilimitadas para negócios. Quer comprar produtos pelos melhores preços diretamente dos fabricantes ou vender no maior marketplace? Para isso, você precisa de uma conta. No entanto, o processo de registro exige um número de telefone pessoal. Não quer compartilhar seus dados? Temos a solução.

Números virtuais para Alibaba

Não é necessário usar seu número pessoal, pois existem números virtuais temporários. Eles permitem criar uma conta de forma rápida e segura, além de registrar vários perfis, o que é especialmente útil para vendedores que desejam ampliar seu alcance.

Vantagens de um número virtual:

Proteção total dos seus dados pessoais.

Possibilidade de registrar várias contas.

Ativação rápida em apenas alguns minutos.

Quer testar?

O processo de registro no Alibaba é muito simples. Basta seguir estes passos:

Acesse o site oficial do Alibaba e clique em "Junte-se gratuitamente". Selecione seu país e escolha seu papel (comprador/vendedor/fornecedor). Crie uma senha e insira seus dados em caracteres latinos. Digite o número virtual e receba o código de verificação. Conclua o registro e comece a trabalhar em uma das maiores plataformas de comércio do mundo.

Cadastre-se agora

Para obter um número virtual e se registrar no Alibaba, use o serviço TIGER SMS.

Como fazer isso?

-Cadastre-se no site da TIGER SMS.

-Recarregue seu saldo com o método de pagamento de sua preferência.

-Escolha o país e a plataforma Alibaba.

-Compre um número virtual, receba o código SMS e finalize o registro.

Em apenas 3 ou 4 minutos, sua nova conta estará pronta. Precisa de mais informações ou tem dúvidas? Nossa equipe de suporte está sempre disponível para ajudar.

Use números virtuais da TIGER SMS e faça negócios de forma fácil, segura e conveniente.