Software MailBot by Tavel: Autoregistrador, desbloqueador, verificador para Outlook, Yahoo, AOL, Mail
Autoregistrador de emails MailBot by Tavel
Configuração de proxies e anonimato
Resolução de CAPTCHA e anti-bot
MailBot é uma aplicação profissional multithread para Windows, destinada ao registo automático (autoregistrador), verificação de funcionamento ou existência (verificador) e remoção automática de bloqueios (desbloqueador) de contas de correio. O MailBot by Tavel é uma das primeiras ferramentas deste tipo no mercado, em funcionamento desde 2009. Ao longo deste tempo conquistou a confiança de centenas de milhares de utilizadores graças ao seu amplo conjunto de funcionalidades e elevada fiabilidade.
Funcionalidades de email
-
Ativação opcional de POP3, IMAP e SMTP para serviços onde estes protocolos exigem activação separada.
-
Criação de uma password separada para acesso via POP3/IMAP/SMTP (password para aplicações de terceiros).
-
Configuração de pseudónimos (aliases) para contas Outlook, Mail.ru, Mail.com, GMX.com, WP.pl, O2.pl, Onet.pl, Inbox.lv e Runbox.com.
-
Activação de reencaminhamento (forwarding) para um email especificado para Outlook, WP.pl, O2.pl e contas Yandex.
-
Activação de autenticação de dois factores (2FA) TOTP em Outlook, Mail.ru, UKR.net e Runbox.com com gerador TOTP incorporado.
-
Desactivação de filtros anti-spam para Mail.ru, Outlook, Mail.com, GMX.com, Onet.pl, Meta.ua e I.ua.
-
Desactivação da ordenação inteligente de emails para Outlook, Mail.ru e Onet.pl.
-
Adição de um email especificado à lista de contactos para contas Outlook e Yahoo.
-
Remoção de bloqueios por IP.
Configuração de proxies e anonimato
MailBot consegue contornar restrições por endereços IP e configurar ligações de forma flexível:
-
Compatível com todos os tipos de proxies (SOCKS5, SOCKS4, HTTPS e HTTP), incluindo proxies com autenticação.
-
Pode ligar-se directamente se não se usarem proxies.
-
As listas de proxies podem ser carregadas a partir de ficheiros ou URLs; suporta diferentes formatos de provedores e permite especificar logins e passwords individuais para cada proxy.
-
MailBot actualiza automaticamente a lista e mantém bases de dados de proxies “usados” e “não funcionais”.
-
Para máxima anonimidade ou para contornar restrições geográficas, inclui suporte à rede Tor e criação automática de proxies SOCKS5 através de túneis SSH.
Resolução de CAPTCHA e anti-bot
MailBot integra-se com todos os serviços populares de reconhecimento CAPTCHA:
-
Suporta EzCaptcha, CapSolver, ruCaptcha/2Captcha (HTTP e WebSocket), Captcha88, Mg-Captcha, Anti Captcha v2, CapMonster Cloud, Imagetyperz, CAPTCHAs.IO, Death By Captcha, BestCaptchaSolver, entre outros.
-
Basta ligar a API desejada e os resolutores são usados automaticamente durante o registo e verificação de contas.
-
Graças à combinação de amplo suporte a proxies + resolução automática de CAPTCHA + gestão de proxies ruins, o MailBot garante funcionamento estável e rápido, minimizando bloqueios e desperdício de recursos.
Como registar contas em massa
1. Inicie o software e seleccione o serviço de email desejado.
2. Escolha o número de threads e contas a criar, configurando conforme as suas necessidades.
3. Adicione os proxies com os quais irá operar. Não use proxies públicos; para uma “farm” fiável, use apenas proxies anónimos via HTTPS ou SOCKS. Verifique se os IPs não estão em listas negras.
4. Configure a CAPTCHA; pague pelo serviço no site correspondente. Alguns CAPTCHAs da Microsoft Outlook exigem human CAPTCHA; EzCaptcha resolve bem.
5. Selecione um serviço SMS; o software suporta vários, aqui é mostrado TIGER SMS.
6. Adicione a API Key do provedor SMS e defina o preço máximo para o número virtual. A API Key está no painel TIGER SMS.
7. Volte ao separador Autoregistrador e clique em Start, iniciando o registo automático.
Conclusão
Após as contas serem registadas com sucesso, aparecerão na pasta do software na secção de contas. Agora sabe quão fácil e simples é iniciar a autoregistración de contas com o MailBot by Tavel.