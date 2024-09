Como registrar uma segunda conta no Signal: números virtuais

Proteger a privacidade no mundo digital é uma tarefa importante para muitos de nós. Hoje, vamos explicar como criar uma segunda conta no popular mensageiro Signal, usando um número virtual temporário do TIGER SMS.

Um pouco sobre o Signal

O Signal é um dos mensageiros mais seguros, que protege suas mensagens e chamadas com criptografia "end-to-end". Mas e se você precisar usar outra conta, por exemplo, para trabalho ou um círculo social diferente? Como contornar a limitação de um único número no Signal?

Existe uma solução: com o TIGER SMS, você pode comprar um número virtual temporário e usá-lo para registrar uma segunda conta no Signal. É simples, rápido e, o mais importante, seguro!

Neste artigo, explicaremos detalhadamente como registrar uma conta adicional no Signal usando o TIGER SMS. Você aprenderá a configurar tudo o que é necessário e receberá instruções passo a passo. Então, vamos começar!

1) Primeiro passo: registro no site do TIGER SMS

Isso levará apenas alguns minutos. Vá ao site do TIGER SMS e clique em "Registrar-se". Digite seus dados, incluindo e-mail e senha, e então confirme o registro.

2) Agora, em seu painel, recarregue seu saldo. Você pode fazer isso de várias maneiras: cartão bancário, carteiras eletrônicas ou criptomoedas.

3) Próximo passo: escolha do número para registro no Signal

Vá para a seção "Comprar número" e selecione o serviço "Signal". Aqui, você terá vários países disponíveis onde o TIGER SMS fornece números temporários. Escolha a opção adequada e complete o pedido.

4) Alguns segundos após o pagamento, seu novo número virtual estará pronto para uso. Encontre-o na seção "Números ativos" de seu painel no TIGER SMS.

Agora você pode passar para o registro da segunda conta no Signal

5) Abra o aplicativo móvel do Signal, vá para as configurações e selecione "Adicionar outra conta". Digite o número que você recebeu do TIGER SMS e conclua o processo de registro.

Pronto! Agora você tem duas contas completamente independentes no Signal, protegidas por criptografia. Você pode usá-las para diferentes propósitos: trabalho, comunicação pessoal, bate-papos anônimos e muito mais.

Em resumo

Registrar uma segunda conta no Signal usando o TIGER SMS abre novas possibilidades para gerenciar sua privacidade online. Você pode criar facilmente um canal de comunicação adicional sem revelar seu número principal. Isso é especialmente útil para quem interage frequentemente com novas pessoas ou trabalha em um campo que requer proteção de dados adicional.

Então, não perca a oportunidade de reforçar sua segurança digital agora mesmo. Aproveite os serviços do TIGER SMS e crie uma segunda conta no Signal em questão de minutos.