Como Criar e Crescer Contas no TikTok para o Público da UE: Um Guia Passo a Passo em 2025

Se você está procurando construir e gerenciar contas de TikTok direcionadas ao público da UE, você não está sozinho. Muitas pessoas enfrentam dificuldades para navegar nos algoritmos em constante evolução da plataforma e suas políticas rigorosas. Mesmo estando fora da UE, consegui gerenciar com sucesso centenas de contas do TikTok com base na UE, usando um método único, e estou aqui para te ajudar.

Este guia irá te guiar pelo processo de criar, aquecer e gerenciar contas no TikTok de forma eficaz utilizando números virtuais TIGER SMS. Vamos começar!

Vamos falar sobre números virtuais temporários

Números virtuais funcionam de forma quase idêntica às SIM cards reais. Você pode usar esses números para receber OTPs e se registrar em várias redes sociais e aplicativos como TikTok, Apple ID, Twitter, Facebook, Instagram, Google, WhatsApp e muitos outros. A única diferença é que o número é fornecido por apenas 20 minutos, durante os quais você pode receber uma única mensagem SMS. No entanto, a vantagem desses números está no seu custo significativamente mais baixo em comparação às SIM cards reais, o que economiza dinheiro.

Preparação: Essenciais para Criação de Contas no TikTok

Antes de começar, você precisará de:

Proxy: Opte por proxies residenciais ou 4G de países onde o TikTok não esteja proibido. Proxies de data center são descartados, pois frequentemente causam shadowbans. Proxies 4G/LTE com largura de banda ilimitada oferecem os melhores resultados.

Um iPhone Novo: Modelos acessíveis como o iPhone 7 ou 8 funcionam perfeitamente.

Conta Nova de iCloud na UE: Restaure seu telefone e crie uma nova conta de iCloud usando um endereço real da UE para a verificação na Apple Store.

Número de Telefone da UE: Ter um número de telefone confiável e um proxy de alta qualidade é crucial.

Passo 1: Restauração de Fábrica e Configuração

1. Restaure o seu dispositivo:

-Remova qualquer cartão SIM.

-Realize a restauração de fábrica no seu iPhone.

-Desative os serviços de localização, defina o idioma e fuso horário para a UE e desative a atualização automática de hora.

2. Crie uma nova conta de iCloud:

-Acesse o site da TIGER SMS e registre-se.

-Recarregue seu saldo com criptomoedas ou use um cartão bancário.

-Escolha o serviço Apple e um país da UE.

-Compre um número e use-o para criar uma nova conta de iCloud.

3. Baixe o TikTok:

-Conecte-se ao seu proxy da UE antes de baixar o TikTok na App Store. Certifique-se de que seu IP esteja localizado na região da UE.

Parabéns! Agora você tem a versão do TikTok da UE instalada no seu telefone. Vamos para o próximo passo.

Passo 2: Criando Sua Conta no TikTok

1. Verifique seu IP:

-Verifique se o seu endereço IP está na UE pesquisando "check my IP" no Google.

2. Criação da conta:

-Acesse TIGER SMS.

-Escolha o serviço TikTok e o país da UE.

-Compre um número para o registro e use-o.

-Abra o TikTok e crie uma conta usando o número virtual. Complete seus detalhes com cuidado.

Se você encontrar problemas (por exemplo, seu nome de usuário ser alterado automaticamente para algo genérico como "user0xxxx"), exclua o aplicativo, baixe-o novamente e repita o processo.

Sua conta no TikTok agora está configurada. No entanto, pular diretamente para postar conteúdo pode ser um erro. Os algoritmos do TikTok estão cada vez mais sofisticados e podem sinalizar contas que pareçam spam. Para evitar isso, siga cuidadosamente o próximo passo.

Passo 3: Aquecendo Sua Conta no TikTok

Aquecimento da conta é crucial para gerar confiança no sistema do TikTok. Veja como fazer isso passo a passo:

Dia 1: Navegação Casual:

- Passe de 5 a 15 minutos navegando pelo conteúdo do TikTok como um usuário normal. Evite dar curtidas, comentar ou interagir com os vídeos. Pesquisas mostram que os canais de alto desempenho têm uma taxa de curtidas em torno de 3-5%, então resista à tentação de interagir muito cedo.

Dia 2: Atualizações Gradativas:

-Navegue por mais 5–15 minutos, como no Dia 1.

-Comece a atualizar seu perfil: adicione uma bio, coloque uma foto de perfil ou edite seu nome de usuário. Faça isso lentamente, realizando uma alteração por vez para evitar que o TikTok detecte como spam.

Dia 3: Primeiro Post:

-Navegue por alguns minutos novamente.

-Grave um vídeo diretamente no seu celular e faça o upload no TikTok. Use sons e efeitos populares para aumentar a visibilidade.

Ao final do Dia 3, sua conta estará suficientemente aquecida e pronta para uso contínuo.

O Que Vem a Seguir? Fique Ligado para Mais Dicas

Este guia é apenas o começo. Em futuras postagens, abordarei estratégias avançadas, incluindo:

Parte 2: Como gerenciar várias contas do TikTok sem ativar shadowbans.

Parte 3: Como reutilizar conteúdo de outras plataformas (até mesmo do TikTok) sem ser sinalizado, com exemplos do mundo real.

Reflexões Finais

Construir uma conta no TikTok, especialmente para o mercado da UE, requer paciência, precisão e uma abordagem estratégica. Este guia fornece um método comprovado para criar e nutrir contas enquanto se mantém dentro das regras do TikTok. Experimente e adapte ao seu fluxo de trabalho—o sucesso está ao alcance.

Para mais dicas e insights, siga nosso blog na TIGER SMS e fique à frente.