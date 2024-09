Como criar uma conta da Microsoft sem vincular um número de telefone pessoal

Criar uma conta na Microsoft pode ser útil para acessar vários serviços e aplicativos da empresa, como Office 365, OneDrive, Outlook e muitos outros. No entanto, alguns usuários preferem usar números de telefone virtuais em vez de seus dados pessoais para maior privacidade. Neste artigo, explicaremos como criar uma conta da Microsoft sem problemas usando o TIGER SMS.

Números de telefone virtuais temporários estão se tornando cada vez mais populares entre os usuários que valorizam sua privacidade. Eles permitem receber SMS e fazer chamadas sem usar seus dados pessoais. Usar um número temporário ao criar uma conta da Microsoft é uma excelente maneira de manter o anonimato. Além disso, os números virtuais são úteis para quem viaja com frequência ou muda de residência, pois permitem acessar diversos serviços sem precisar alterar seus números principais.

Graças a instruções simples, você poderá criar uma conta da Microsoft facilmente usando um número de telefone virtual do TIGER SMS. Isso levará apenas alguns minutos e você terá acesso a todas as vantagens dos serviços da Microsoft, mantendo sua privacidade. Você poderá desfrutar de todos os recursos do Office 365, armazenar arquivos no OneDrive, se comunicar por meio do Outlook e muito mais, sem revelar seus dados pessoais.

Vamos ver o processo passo a passo para criar um perfil na Microsoft usando um número de telefone virtual do TIGER SMS:

Passo 1: Obter um número temporário

1. Acesse o site do TIGER SMS e crie uma conta, se ainda não tiver uma.

2. Recarregue seu saldo.

3. Selecione o serviço e pague pelo número de telefone virtual.

Passo 2: Criar a conta

1. Vá ao site da Microsoft e clique em "Criar uma conta".

2. Escolha a opção "Usar um número de telefone" e insira o número virtual.

3. Siga as orientações exibidas na tela para concluir o processo de criação da conta.

Passo 3: Confirmar a conta

1. Verifique o SMS com o código de confirmação no número de telefone virtual.

2. Digite o código recebido no campo correspondente no site da Microsoft.

3. Seu perfil agora está ativado e pronto para uso.

Criar uma conta da Microsoft usando um número de telefone virtual do TIGER SMS permite manter sua privacidade e evitar o uso de dados pessoais. Esse processo é simples e leva apenas alguns minutos. Agora você poderá desfrutar de todos os benefícios dos serviços da Microsoft, preservando seu anonimato. Os números de telefone virtuais são uma excelente solução para quem valoriza sua privacidade e segurança.