Como evitar o bloqueio no Telegram devido ao envio de mensagens em massa

As restrições de acesso no Telegram podem variar desde limitações temporárias, como por exemplo, por 10 dias, até a suspensão permanente de acesso à conta. Existem diferentes tipos de restrições: desde a proibição temporária de enviar mensagens até a impossibilidade total de comunicar com alguém que não esteja na lista de contatos.

As contas no Telegram geralmente são bloqueadas por várias razões principais

Em primeiro lugar, o spam evidente, como a criação de canais temporários apenas para envio massivo de ofertas de serviços, cursos e outros. Essas contas geralmente são rapidamente excluídas ou bloqueadas por violações.

Em segundo lugar, por mensagens com links que podem ser considerados desonestos, como ofertas para ganhar concursos ou links específicos para cliques. Basta uma denúncia para que a conta seja revisada pelos moderadores, o que pode levar a uma restrição temporária de acesso.

Se sua conta no Telegram foi bloqueada, existem várias maneiras de tentar recuperá-la:

Use o bot @SpamBot no Telegram para obter informações sobre a duração do bloqueio e a possibilidade de apelação. Você pode expressar sua discordância com o bloqueio e seguir as instruções do bot para enviar uma reclamação.

Tente enviar um e-mail para o Telegram (spam@telegram.org), explicando a situação e argumentando por que considera o bloqueio injusto.

Ambos os métodos oferecem a chance de recuperar a conta, desde que você possa provar sua posição e explicar por que o bloqueio foi injustificado.

Para evitar o bloqueio no Telegram, é fundamental cumprir com as regras básicas da plataforma

Aqui estão os pontos chave:

Evite enviar mensagens em massa idênticas, pois isso pode ser considerado spam. Não envie links para usuários que não estejam na sua lista de contatos. Verifique cuidadosamente o destinatário das mensagens para evitar acusações errôneas de spam. Não use contas pessoais para enviar mensagens em massa. Escreva mensagens de forma que não se associem ao típico spam. Às vezes, é útil escolher um estilo de comunicação informal e evitar o uso de links e chamadas para ação na primeira mensagem.

Para minimizar o risco de bloqueio no Telegram ao enviar mensagens em massa para clientes, recomenda-se o uso do bot do Telegram Wahelp. Esta ferramenta funciona como uma conversa pessoal no aplicativo de mensagens, o que reduz significativamente a probabilidade de bloqueio da conta. Com essa ferramenta, as empresas podem:

Informar os clientes sobre promoções atuais e ofertas especiais, incentivando compras e visitas repetidas. Distribuir presentes, cupons e atrair novos clientes. Automatizar respostas às consultas dos usuários, fornecendo informações detalhadas sobre produtos ou serviços. Oferecer um menu principal com informações básicas sobre a empresa, lista de preços e promoções, facilitando o acesso dos clientes às informações necessárias e a possibilidade de agendar compromissos por conta própria.

Se as informações acima não foram úteis, recomendamos usar números virtuais temporários da TIGER SMS. Com eles, você poderá criar rapidamente uma nova conta no Telegram.

Processo de registro: