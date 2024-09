Guia de API para integração

Instruções detalhadas sobre como trabalhar com a API e exemplos de integração com o site ' Tiger SMS '. Todos os dados necessários para uma integração eficaz com o serviço 'Tiger SMS' e receber SMS em modo automático.

Nossa API é totalmente compatível com os sites concorrentes. Todas as solicitações devem ser feitas para https://api.tiger-sms.com/stubs/handler_api.php Pedido POST ou GET Todos os pedidos devem ter uma chave API como parâmetro 'api_key'