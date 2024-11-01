소프트웨어 MailBot by Tavel: 자동 등록기, 잠금 해제기, Outlook, Yahoo, AOL, Mail 계정 체크기

MailBot의 이메일 자동 등록기

MailBot은 Windows용 전문 멀티스레드 애플리케이션으로, 이메일 계정의 자동 등록(자동 등록기), 작동 여부 확인(체커), 자동 잠금 해제(언로커)를 수행하도록 설계되었습니다. MailBot by Tavel은 2009년부터 시장에서 활동을 시작한 최초의 유사 도구 중 하나입니다. 그동안 광범위한 기능과 높은 신뢰성으로 수십만 명의 사용자의 신뢰를 얻었습니다.

이메일 기능

서비스에서 POP3, IMAP, SMTP가 별도로 활성화되어야 하는 경우 선택적으로 활성화 가능.

POP3/IMAP/SMTP 접속용 별도 비밀번호 생성(서드파티 앱용 비밀번호)

Outlook, Mail.ru, Mail.com, GMX.com, WP.pl, O2.pl, Onet.pl, Inbox.lv, Runbox.com 계정의 별칭(이메일 alias) 설정

Outlook, WP.pl, O2.pl, Yandex 계정의 지정 이메일로 전달(포워딩) 활성화

내장 TOTP 코드 생성기를 통한 Outlook, Mail.ru, UKR.net, Runbox.com 계정의 2단계 인증(2FA) 활성화

Mail.ru, Outlook, Mail.com, GMX.com, Onet.pl, Meta.ua, I.ua의 스팸 필터 비활성화

Outlook, Mail.ru, Onet.pl의 스마트 메일 정렬 기능 비활성화

Outlook 및 Yahoo 계정에 지정 이메일을 연락처에 추가

IP 차단 해제

프록시 및 연결 설정

MailBot은 IP 제한을 우회하고 연결을 유연하게 설정할 수 있습니다. 프로그램은 인증이 필요한 SOCKS5, SOCKS4, HTTPS, HTTP를 포함한 모든 유형의 프록시와 직접 연결을 지원합니다. 프록시 목록은 파일 또는 URL에서 쉽게 불러올 수 있으며, 다양한 제공자 형식을 지원하고 각 프록시별 개별 로그인과 비밀번호를 지정할 수 있습니다. 또한 MailBot은 목록을 자동으로 업데이트하고, “사용됨”과 “작동하지 않음” 프록시를 기록하여 불필요한 재검사를 방지합니다.

높은 익명성 또는 지리적 제한 우회가 필요한 경우, Tor 네트워크를 통한 내장 작동과 SSH 터널을 통한 SOCKS5 프록시 자동 생성 기능이 있으며, 원격 서버 접근 권한만 제공하면 프로그램이 터널을 자동으로 설정합니다.

CAPTCHA 우회

CAPTCHA와 관련하여 MailBot은 모든 주요 인식 서비스와 통합되어 있습니다. EzCaptcha, CapSolver, ruCaptcha/2Captcha(HTTP 및 WebSocket 지원), Captcha88, Mg-Captcha, Anti Captcha v2, CapMonster Cloud, Imagetyperz, CAPTCHAs.IO, Death By Captcha, BestCaptchaSolver 등 다양한 API를 연결하여 자동으로 사용 가능합니다.

이 프록시 + CAPTCHA 자동 해결 + 불량 프록시 기록 기능의 조합 덕분에 MailBot은 대량 등록 및 계정 확인 시 안정적이고 빠른 작업을 제공하며, 차단과 리소스 낭비를 최소화합니다.

소프트웨어를 사용한 대량 이메일 계정 등록 방법

대량 등록을 시작하려면 먼저 소프트웨어를 구입해야 합니다. 구입 후 설정으로 이동합니다.

1. 소프트웨어를 실행하고 원하는 이메일 서비스 선택



2. 필요한 스레드 수와 생성할 계정 수를 선택, 필요에 따라 설정



3. 사용할 프록시 추가

공용 프록시는 사용하지 않는 것이 좋습니다. 서비스 자체 차단 위험이 높기 때문입니다. 신뢰할 수 있는 “farm”에는 HTTPS 또는 SOCKS를 통한 고익명 프록시만 권장하며, 사용 전 IP가 블랙리스트에 없는지 확인하세요.

URL 또는 TXT 파일을 통해 불러올 수 있습니다.



4. CAPTCHA 설정

CAPTCHA를 제대로 작동시키려면 서비스 자체에서 결제해야 합니다.

모든 CAPTCHA가 Microsoft Outlook의 human CAPTCHA를 통과하지 못할 수 있으므로 human CAPTCHA를 해결할 수 있는 서비스를 선택해야 합니다. 예를 들어 EzCaptcha가 이에 적합합니다.



5. SMS 서비스 선택

MailBot은 다양한 SMS 서비스를 지원하며, 여기서는 TIGER SMS 예시로 설명합니다.

6. SMS 제공자 선택 후 API 키 추가, 가상 번호 최대 가격 설정

API 키는 TIGER SMS 개인 계정에서 확인 가능합니다.



7. 자동 등록 탭으로 돌아가 시작(Start) 버튼 클릭

이후 계정 자동 등록 진행.

결과 확인

계정이 성공적으로 등록되면 소프트웨어 계정 탭에서 확인할 수 있습니다. 이렇게 MailBot by Tavel을 사용하여 계정을 자동으로 등록하는 방법을 간단히 이해하실 수 있습니다.