ソフトウェア MailBot by Tavel: 自動登録機、アンロッカー、Outlook、Yahoo、AOL、Mailアカウントチェッカー

MailBot by Tavel のメール自動登録機

MailBotは、Windows向けのプロフェッショナルなマルチスレッドアプリケーションで、メールアカウントの自動登録（オートレジスター）、稼働確認や存在確認（チェッカー）、および自動ロック解除（アンロッカー）を行うために設計されています。MailBot by Tavelは2009年から市場で活動している初期の類似ツールの1つです。それ以来、幅広い機能と高い信頼性により、何十万人ものユーザーの信頼を獲得しています。

メール機能

これらのプロトコルが個別に有効化される必要があるサービスに対して、POP3、IMAP、SMTPのオプション有効化が可能。

POP3/IMAP/SMTPアクセス用の個別パスワード作成（サードパーティアプリ用パスワード）

Outlook、Mail.ru、Mail.com、GMX.com、WP.pl、O2.pl、Onet.pl、Inbox.lv、Runbox.comのアカウントエイリアス設定

Outlook、WP.pl、O2.pl、Yandexアカウントの指定メールへの転送（フォワーディング）有効化

内蔵TOTPコードジェネレーターによるOutlook、Mail.ru、UKR.net、Runbox.comの2要素認証（2FA）有効化

Mail.ru、Outlook、Mail.com、GMX.com、Onet.pl、Meta.ua、I.uaの迷惑メールフィルター無効化

Outlook、Mail.ru、Onet.plのスマートメール仕分け無効化

OutlookおよびYahooアカウントに指定メールを連絡先として追加

IPブロックの解除

IP制限回避と接続設定

MailBotはIPアドレスの制限を回避し、接続を柔軟に設定可能です。プログラムは、認証が必要な場合を含むすべての種類のプロキシ（SOCKS5、SOCKS4、HTTPS、HTTP）および必要に応じて直接接続をサポートします。プロキシリストはファイルやURLから簡単に読み込み可能で、さまざまなプロバイダ形式に対応しており、各プロキシごとに個別のログインとパスワードを指定できます。また、MailBotはリストを自動更新し、「使用済み」と「不良」プロキシのデータベースを保持することで、再チェックにかかる時間とコストを節約します。

高い匿名性やジオ制限の回避が必要な場合は、Torネットワークを通じた内蔵接続、さらにSSHトンネルによるSOCKS5プロキシの自動作成機能もあり、リモートサーバーへのアクセス権を提供するだけで、プログラムが自動的にトンネルを構築します。

CAPTCHA回避

CAPTCHAについては、MailBotはすべての主要な認証サービスと統合されています。EzCaptcha、CapSolver、ruCaptcha/2Captcha（HTTPおよびWebSocket対応）、Captcha88、Mg-Captcha、Anti Captcha v2、CapMonster Cloud、Imagetyperz、CAPTCHAs.IO、Death By Captcha、BestCaptchaSolverなど、さまざまなAPIに対応しており、接続するだけで自動的に登録・確認プロセスで使用されます。

この組み合わせ（幅広いプロキシサポート + CAPTCHA自動解決 + 不良プロキシ管理）により、MailBotは大量登録・確認作業において安定かつ高速に動作し、ブロックやリソースの再消費を最小限に抑えます。

ソフトを使った大量アカウント登録方法

大量登録を開始するには、まずソフトを購入する必要があります。購入後、設定に進みます。

1. ソフトを起動し、対象のメールサービスを選択



2. 使用するスレッド数と作成するアカウント数を選択し、必要に応じて設定



3. 使用するプロキシを追加

公開プロキシは使用しないことを推奨します。サービス側のブロックリスクが高いためです。信頼できる「ファーム」には、HTTPSまたはSOCKSを使用する高匿名プロキシのみ推奨されます。使用前にIPがブラックリストに登録されていないか確認してください。

URLまたはTXTファイルから読み込み可能です。



4. 必要なCAPTCHAを設定

CAPTCHAを正しく機能させるには、CAPTCHAサービス側で課金が必要です。

すべてのCAPTCHAがMicrosoft Outlookのhuman CAPTCHAを通過できるわけではないため、human CAPTCHAを解決できるサービスを選択する必要があります。例えばEzCaptchaはこれに対応しています。



5. SMSサービスを選択

ソフトは多くのSMSサービスをサポートしており、ここではTIGER SMSを例として説明します。



6. SMSプロバイダを選択し、APIキーを追加、仮想番号の最大価格を設定

APIキーはTIGER SMSのマイアカウントで確認可能です。



7. 自動登録タブに戻り、スタートをクリック

これでアカウントの自動登録プロセスが開始されます。

結果確認

アカウントが正常に登録されると、ソフト内のアカウントタブで確認できます。これでMailBot by Tavelを使ったアカウント自動登録方法が簡単に理解できます。