Perangkat Lunak MailBot oleh Tavel: Autorigger, Unlocker, dan Checker untuk akun email Outlook, Yahoo, AOL, Mail

Autorigger Email MailBot oleh Tavel

MailBot adalah aplikasi profesional multithread untuk Windows yang dirancang untuk registrasi otomatis (autorigger), memeriksa keberadaan atau fungsi akun (checker), dan membuka blokir akun email (unlocker).

MailBot oleh Tavel adalah salah satu alat pertama di pasar yang beroperasi sejak 2009. Selama waktu itu, perangkat ini telah memperoleh kepercayaan ratusan ribu pengguna karena fungsionalitas yang luas dan keandalan tinggi.

Fitur Email

Opsional mengaktifkan POP3, IMAP, dan SMTP untuk layanan yang memerlukan aktivasi terpisah.

Membuat kata sandi terpisah untuk akses POP3/IMAP/SMTP (kata sandi untuk aplikasi pihak ketiga).

Menyiapkan alias untuk akun Outlook, Mail.ru, Mail.com, GMX.com, WP.pl, O2.pl, Onet.pl, Inbox.lv, dan Runbox.com.

Mengaktifkan penerusan email (forwarding) ke alamat email tertentu untuk akun Outlook, WP.pl, O2.pl, dan Yandex.

Mengaktifkan autentikasi dua faktor (2FA) TOTP pada Outlook, Mail.ru, UKR.net, dan Runbox.com dengan generator kode TOTP bawaan.

Menonaktifkan filter anti-spam untuk Mail.ru, Outlook, Mail.com, GMX.com, Onet.pl, Meta.ua, dan I.ua.

Menonaktifkan smart sorting untuk Outlook, Mail.ru, dan Onet.pl.

Menambahkan email tertentu ke daftar kontak untuk akun Outlook dan Yahoo.

Mengatasi blokir IP.

Dukungan Proxy dan Koneksi

MailBot dapat melewati pembatasan alamat IP dan mengatur koneksi secara fleksibel:

Bekerja dengan semua jenis proxy (SOCKS5, SOCKS4, HTTPS, HTTP), termasuk dengan autentikasi.

Dapat terhubung langsung tanpa proxy jika diperlukan.

Daftar proxy mudah dimuat dari file atau URL.

Mendukung format provider berbeda, serta login dan kata sandi individual untuk setiap proxy.

MailBot secara otomatis memperbarui daftar dan menyimpan database proxy “terpakai” dan “tidak aktif” untuk menghemat waktu dan sumber daya.

Untuk anonimitas tinggi atau melewati pembatasan geografis, tersedia integrasi dengan Tor, serta pembuatan otomatis SOCKS5 melalui SSH tunnel.

Melewati CAPTCHA

MailBot terintegrasi dengan semua layanan pengenalan CAPTCHA populer: EzCaptcha, CapSolver, ruCaptcha/2Captcha (HTTP/WebSocket), Captcha88, Mg-Captcha, Anti Captcha v2, CapMonster Cloud, Imagetyperz, CAPTCHAs.IO, Death By Captcha, BestCaptchaSolver, dan lainnya.

Cukup sambungkan API yang dipilih, dan solver digunakan otomatis saat registrasi dan pengecekan akun.

Kombinasi ini (dukungan proxy luas + pemecahan CAPTCHA otomatis + tracking proxy buruk) memastikan operasi stabil dan cepat saat registrasi massal dan pengecekan email, meminimalkan blokir dan pemborosan sumber daya.

Cara Registrasi Massal Menggunakan Software

Untuk memulai registrasi massal, Anda harus membeli software ini terlebih dahulu. Setelah itu, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Jalankan software dan pilih layanan email yang diinginkan.



2. Pilih jumlah thread dan akun yang ingin dibuat, sesuaikan dengan kebutuhan Anda.



3. Tambahkan proxy yang akan digunakan. Disarankan tidak menggunakan proxy publik, karena risiko blokir dari layanan sangat tinggi. Untuk "farm" yang andal, gunakan hanya proxy dengan anonimitas tinggi yang mendukung HTTPS atau SOCKS; sebelum digunakan, pastikan IP proxy tidak masuk daftar hitam. Anda bisa memuat proxy melalui URL atau file TXT.



4. Konfigurasikan CAPTCHA. Pastikan CAPTCHA dibayar di situs layanan untuk berfungsi dengan benar.

Tidak semua CAPTCHA dapat melewati pemeriksaan Microsoft Outlook (human CAPTCHA). Pilih layanan yang mendukung human CAPTCHA agar tidak ada masalah saat registrasi otomatis. Contohnya, EzCaptcha bekerja dengan baik.



5. Pilih layanan SMS. Software ini mendukung banyak layanan SMS; contoh yang digunakan adalah TIGER SMS.



6. Akan muncul jendela untuk memilih penyedia SMS, tambahkan API key, dan tetapkan harga maksimum untuk nomor virtual.

API key dapat ditemukan di akun TIGER SMS Anda.

7. Kembali ke tab Autorigger dan tekan Start. Proses registrasi otomatis akun akan berjalan.

Setelah akun berhasil dibuat, akun-akun tersebut akan ditampilkan di folder Accounts dalam software. Kini Anda tahu bagaimana cara mudah memulai registrasi otomatis akun menggunakan MailBot oleh Tavel.