सॉफ्टवेयर MailBot by Tavel: ऑटो-रजिस्ट्रार, अनलॉकर, चेकर — Outlook, Yahoo, AOL, Mail के ईमेल खातों के लिए

MailBot द्वारा ईमेल ऑटो-रजिस्ट्रार (MailBot by Tavel)

MailBot एक पेशेवर मल्टीथ्रेडेड Windows एप्लिकेशन है, जो ईमेल खातों के स्वचालित पंजीकरण (ऑटो-रजिस्ट्रार), कार्यक्षमता या अस्तित्व की जाँच (चेकर) और ईमेल खातों की स्वचालित अनब्लॉकिंग (अनलॉकर) के लिए डिज़ाइन किया गया है। MailBot by Tavel इस प्रकार के बाजार में उपलब्ध पहले उपकरणों में से एक है, जो 2009 से काम कर रहा है। इस समय के दौरान इसने अपनी विस्तृत कार्यक्षमता और उच्च विश्वसनीयता के कारण सैकड़ों हज़ार उपयोगकर्ताओं का विश्वास जीता है।

ईमेल फ़ीचर्स

उन सेवाओं के लिए जहाँ इन प्रोटोकॉल्स को अलग से सक्रिय करना पड़ता है, POP3, IMAP और SMTP को वैकल्पिक रूप से सक्षम करना।

POP3/IMAP/SMTP के लिए अलग पासवर्ड बनाना (थर्ड‑पार्टी एप्लिकेशन्स के लिए पासवर्ड)।

Outlook, Mail.ru, Mail.com, GMX.com, WP.pl, O2.pl, Onet.pl, Inbox.lv और Runbox.com अकाउंट्स के लिए उपनाम (aliases) सेट करना।

Outlook, WP.pl, O2.pl और Yandex अकाउंट्स के लिए निर्दिष्ट ईमेल पर फ़ॉरवर्डिंग (forwarding) सक्षम करना।

Outlook, Mail.ru, UKR.net और Runbox.com पर इंबेडेड TOTP कोड जनरेटर के साथ दो-कारक प्रमाणीकरण (2FA) TOTP सक्षम करना।

Mail.ru, Outlook, Mail.com, GMX.com, Onet.pl, Meta.ua और I.ua के लिए एंटी‑स्पैम फ़िल्टर को अक्षम करना।

Outlook, Mail.ru और Onet.pl के लिए स्मार्ट सॉर्टिंग को निष्क्रिय करना।

Outlook और Yahoo अकाउंट्स के लिए निर्दिष्ट ईमेल को कॉन्टैक्ट लिस्ट में जोड़ना।

IP द्वारा लगाई गई ब्लॉक्स को हटाना।





MailBot IP‑पते पर लगे प्रतिबंधों को बायपास करने और कनेक्शनों को फ्लेक्सिबली कॉन्फ़िगर करने में सक्षम है:

प्रोग्राम किसी भी प्रकार के प्रॉक्सी (SOCKS5, SOCKS4, HTTPS और HTTP) के साथ काम करता है, जिनमें ऑथेंटिकेशन वाले प्रॉक्सीज़ भी शामिल हैं, और ज़रूरत पड़ने पर सीधे, बिना प्रॉक्सी के भी कनेक्ट हो सकता है। प्रॉक्सी सूचियाँ फ़ाइल से या लिंक के ज़रिये आसानी से अपलोड की जा सकती हैं, विभिन्न प्रोवाइडरों के फ़ॉर्मैट सपोर्ट किए जाते हैं और आप हर प्रॉक्सी के लिए अलग‑अलग लॉगिन और पासवर्ड सेट कर सकते हैं — साथ ही MailBot स्वचालित रूप से सूची अपडेट करता है और “यूज़्ड” और “नॉट वर्किंग” प्रॉक्सी का डेटाबेस रखता है ताकि बार‑बार जाँच में समय और संसाधन बर्बाद न हों।

जिन स्थितियों में अधिक अनामिकता या भौगोलिक प्रतिबंधों को बायपास करने की आवश्यकता होती है, वहाँ बिल्ट‑इन Tor नेटवर्क सपोर्ट है, और SSH‑टनेल्स के जरिए SOCKS5 प्रॉक्सी की स्वचालित क्रिएशन भी उपलब्ध है — बस रिमोट सर्वरों के क्रेडेंशियल दें, और प्रोग्राम खुद टनल उठाएगा।

CAPTCHA और एंटी‑बॉट जाँचों का बायपास

CAPTCHA के मामले में, MailBot सभी प्रचलित रीकॉग्निशन सेवाओं के साथ इंटीग्रेटेड है: EzCaptcha, CapSolver, ruCaptcha/2Captcha (HTTP और WebSocket दोनों), Captcha88, Mg‑Captcha, Anti Captcha v2, CapMonster Cloud, Imagetyperz, CAPTCHAs.IO, Death By Captcha, BestCaptchaSolver और अन्य समर्थित हैं — आप बस चुनी हुई API कनेक्ट करें और सॉल्वर्स रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन प्रोसेस में स्वचालित रूप से उपयोग हो जाएंगे।

इस संयोजन (व्यापक प्रॉक्सी सपोर्ट + स्वचालित CAPTCHA सॉल्विंग + “खराब” प्रॉक्सियों का रिकॉर्ड) के कारण MailBot बड़े पैमाने पर ईमेल खातों के पंजीकरण और जाँच के दौरान स्थिर और तेज़ प्रदर्शन सुनिश्चित करता है, ब्लॉक्स और संसाधनों के व्यर्थ उपयोग को कम करता है।

सॉफ़्टवेयर के माध्यम से बड़े पैमाने पर अकाउंट कैसे रजिस्टर करें?

बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रेशन शुरू करने के लिए आपको यह सॉफ़्टवेयर खरीदना होगा। खरीदने के बाद इसे कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता होगी।

1. सॉफ़्टवेयर लॉन्च करें और इच्छित मेल सर्विस चुनें।



2. आवश्यक थ्रेड्स की संख्या और आप कितने अकाउंट बनाना चाहते हैं, चुने — अपनी जरूरत के अनुसार कॉन्फ़िगर करें।



3. उन प्रॉक्सियों को जोड़ें जिनके माध्यम से आप काम करेंगे; सार्वजनिक प्रॉक्सियों का उपयोग करने की सिफारिश नहीं की जाती क्योंकि सेवा द्वारा ब्लॉक होने का उच्च जोखिम रहता है। विश्वसनीय “फार्म” के लिए केवल उच्च अनामी प्रॉक्सी (HTTPS या SOCKS) की सिफारिश की जाती है; उपयोग करने से पहले यह जांच लें कि उनका IP‑एड्रेस ब्लैकलिस्ट में तो नहीं है।

आप उन्हें URL या TXT के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं।



4. आवश्यक CAPTCHA कॉन्फ़िगर करें — ध्यान रखें कि CAPTCHA सेवा को सही ढंग से काम करने के लिए आपको उस CAPTCHA साइट पर भुगतान करना होगा।

साथ ही, सभी CAPTCHA Microsoft Outlook की human captcha को पार नहीं कर पाएंगी — इसलिए उस सेवा का चुनाव करें जो human captcha सॉल्व कर सके ताकि ऑटोमैटिक अकाउंट रजिस्ट्रेशन में समस्या न हो। उदाहरण के लिए EzCaptcha इसमें अच्छा काम करता है।



5. अब SMS सर्विस के चयन पर जाएँ — सॉफ़्टवेयर कई SMS सर्विसेस को सपोर्ट करता है; यहाँ उदाहरण के तौर पर TIGER SMS दिखाया जा रहा है।



6. इसके बाद एक पॉप‑अप विंडो खुलेगी जहाँ आपको SMS प्रोवाइडर चुनना होगा, API की जोड़नी होगी और वर्चुअल नंबर के लिए मैक्सिमम प्राइस सेट करना होगा।

API की आप TIGER SMS के डैशबोर्ड में पा सकते हैं।



7. ऑटोरिगर टैब पर वापस जाएँ और Start दबाएँ। इसके बाद स्वचालित अकाउंट रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

बस इतना ही — एक बार अकाउंट सफलतापूर्वक रजिस्टर्ड हो जाने पर वे सॉफ़्टवेयर के Accounts सेक्शन में दिखाई देंगे। अब आप जान चुके हैं कि MailBot by Tavel सॉफ़्टवेयर के माध्यम से ऑटोमैटिक अकाउंट रजिस्ट्रेशन कितनी आसान और सरल तरीके से शुरू किया जा सकता है।