中文
登录 注册
购买号码 API SMS 赚钱 免费号码 博客 常见问题解答 反馈 合作伙伴的优惠 联系方式

用户协议
私人信息与cookie政策
支付政策
送货政策
退款政策
退货政策
网站地图

博客

使用虚拟电话号码解锁 Microsoft (Outlook) 帐户

内容

为什么你的 Microsoft (Outlook) 账户会被锁定？

什么是虚拟电话号码？为什么推荐使用 TIGER SMS？

 为什么推荐使用 ​​TIGER SMS​​ 的虚拟号码？

​​TIGER SMS 的优势包括：​

如何使用 TIGER SMS 虚拟号码解锁 Microsoft (Outlook) 账户？（完整图文流程）

使用虚拟号码解锁账户的注意事项

总结：TIGER SMS 让解锁 Microsoft (Outlook) 变得简单高效

使用虚拟电话号码解锁 Microsoft (Outlook) 帐户

为什么你的 Microsoft (Outlook) 账户会被锁定？

Microsoft（包括 Outlook、Hotmail、OneDrive、Microsoft 365 等服务）为了保护用户账户安全，会在以下情况下 ​​自动锁定账户​​：

  • 多次输入错误密码

  • 在陌生地点或设备上登录

  • 长时间未登录账户

  • 检测到可疑活动（如他人试图盗号）

  • 未绑定或无法验证手机号码

当账户被锁定后，通常需要通过 ​​绑定的手机号码接收验证码（SMS）​​ 来验证身份，进而解锁账户或重置密码。但如果你：

  • 没有绑定手机号

  • 原号码已停用或不在身边

  • 你身处海外，无法接收国内短信

  • 你不想使用真实号码（出于隐私保护考虑）

这时，一个 ​​可以接收短信验证码的海外虚拟号码​​ 就成了你的最佳解决方案。

 

什么是虚拟电话号码？为什么推荐使用 TIGER SMS？

​​虚拟电话号码​​ 是一种通过互联网提供的临时电话号码，它 ​​不需要实体 SIM 卡​​，但可以像普通手机号一样 ​​接收短信验证码​​，广泛用于：

  • 注册或解锁各类在线平台账户（如 Microsoft、Google、WhatsApp、Telegram 等）

  • 保护个人隐私，避免使用真实号码

  • 跨境业务、多账户管理、营销测试等场景

 

 

 为什么推荐使用 ​​TIGER SMS​​ 的虚拟号码？

​​TIGER SMS​​ 是全球领先的 ​​虚拟电话号码服务平台​​，提供来自 ​​200 多个国家和地区​​（包括美国、英国、加拿大、澳大利亚等）的 ​​临时电话号码​​，专门用于：

  • 接收 ​​Microsoft / Outlook （等等）平台发送的验证码短信​​

  • 快速完成账户解锁、密码重置等操作

  • 保护用户隐私，操作简单，安全可靠

 

​​TIGER SMS 的优势包括：​

  • 支持多国号码，覆盖 Microsoft 常见解锁区域

  • 短信接收快速稳定，适合验证码接收场景

  • 支持多种支付方式：信用卡、PayPal、支付宝、加密货币等

  • 隐私保护，无需绑定个人身份或真实手机

  • 提供 API，适合开发者和批量用户

  • 24/7 客户支持，退款政策友好，操作简单

 

如何使用 TIGER SMS 虚拟号码解锁 Microsoft (Outlook) 账户？（完整图文流程）

下面是使用 ​​TIGER SMS 提供的虚拟号码​​，接收 Microsoft / Outlook 发送的 ​​验证码短信，从而解锁账户或重置密码​​ 的详细操作步骤，简单易学，适合所有用户。

步骤 1：访问 TIGER SMS 官网并注册账户

  1. 打开浏览器，访问 ​​TIGER SMS 官方网站​​（请确保是官方网站）。

  2. 点击页面上的 ​​“Sign Up”（注册）​​ 按钮，输入邮箱地址和密码，完成账户注册。



  3. 充值你的账户。前往支付页面，选择支付方式（支持信用卡、PayPal、支付宝、比特币等）。


 

步骤 2：购买一个可用于接收验证码的虚拟电话号码

  1. 充值后，选择区选择你需要购买虚拟号码的国家/地区。推荐选择 ​​Microsoft 常见支持的国家​​，例如：

    • ​​美国（United States）​​

    • ​​英国（United Kingdom）​​

    • ​​加拿大（Canada）​​

    • ​​澳大利亚（Australia）​​



  2. 购买成功后，你将获得一个 ​​虚拟电话号码​​，可用于接收 Microsoft 发送的验证码短信。

步骤 3：前往 Microsoft 账户恢复页面，输入你的邮箱并请求验证码

  1. 打开浏览器，访问 Microsoft 账户恢复官方页面：
    https://account.live.com/acsr或者直接尝试登录你的 ​​Outlook / Hotmail​​，当系统检测到账户异常时，会引导你进入账户恢复流程。

  2. 在恢复页面中，输入你被锁定的 ​​Microsoft 邮箱地址（如 @outlook.com 或 @hotmail.com）​​

  3. 按提示选择 ​​“通过短信验证码验证身份”​​（Send code via SMS）

  4. 在“手机号码”一栏中：

    • 选择国家（与你购买的 TIGER SMS 号码归属地一致，如美国、英国等）



    • 在号码输入框中，​​填写你从 TIGER SMS 获取的虚拟电话号码​​

  5. 点击 ​​“发送验证码”​​ 或 ​​“下一步”​​

步骤 4：在 TIGER SMS 平台查看 Microsoft 发送的验证码短信

  1. 返回到 ​​TIGER SMS 网站或 App 的控制面板​​

  2. 进入 ​​“收到的短信”​​ 或 ​​“验证码查询”​​ 页面

  3. 你将在所购买的电话号码右侧看到确认码（通常是 4~6 位）​​



步骤 5：将验证码输入 Microsoft 恢复页面，完成解锁