使用虚拟电话号码解锁 Microsoft (Outlook) 帐户

为什么你的 Microsoft (Outlook) 账户会被锁定？

Microsoft（包括 Outlook、Hotmail、OneDrive、Microsoft 365 等服务）为了保护用户账户安全，会在以下情况下 ​​自动锁定账户​​：

多次输入错误密码

在陌生地点或设备上登录

长时间未登录账户

检测到可疑活动（如他人试图盗号）

未绑定或无法验证手机号码

当账户被锁定后，通常需要通过 ​​绑定的手机号码接收验证码（SMS）​​ 来验证身份，进而解锁账户或重置密码。但如果你：

没有绑定手机号

原号码已停用或不在身边

你身处海外，无法接收国内短信

你不想使用真实号码（出于隐私保护考虑）

这时，一个 ​​可以接收短信验证码的海外虚拟号码​​ 就成了你的最佳解决方案。

什么是虚拟电话号码？为什么推荐使用 TIGER SMS？

​​虚拟电话号码​​ 是一种通过互联网提供的临时电话号码，它 ​​不需要实体 SIM 卡​​，但可以像普通手机号一样 ​​接收短信验证码​​，广泛用于：

注册或解锁各类在线平台账户（如 Microsoft、Google、WhatsApp、Telegram 等）

保护个人隐私，避免使用真实号码

跨境业务、多账户管理、营销测试等场景

为什么推荐使用 ​​TIGER SMS​​ 的虚拟号码？

​​TIGER SMS​​ 是全球领先的 ​​虚拟电话号码服务平台​​，提供来自 ​​200 多个国家和地区​​（包括美国、英国、加拿大、澳大利亚等）的 ​​临时电话号码​​，专门用于：

接收 ​​Microsoft / Outlook （等等）平台发送的验证码短信​​

快速完成账户解锁、密码重置等操作

保护用户隐私，操作简单，安全可靠

​​TIGER SMS 的优势包括：​

支持多国号码，覆盖 Microsoft 常见解锁区域

短信接收快速稳定，适合验证码接收场景

支持多种支付方式：信用卡、PayPal、支付宝、加密货币等

隐私保护，无需绑定个人身份或真实手机

提供 API，适合开发者和批量用户

24/7 客户支持，退款政策友好，操作简单

如何使用 TIGER SMS 虚拟号码解锁 Microsoft (Outlook) 账户？（完整图文流程）

下面是使用 ​​TIGER SMS 提供的虚拟号码​​，接收 Microsoft / Outlook 发送的 ​​验证码短信，从而解锁账户或重置密码​​ 的详细操作步骤，简单易学，适合所有用户。

步骤 1：访问 TIGER SMS 官网并注册账户

打开浏览器，访问 ​​TIGER SMS 官方网站​​（请确保是官方网站）。 点击页面上的 ​​“Sign Up”（注册）​​ 按钮，输入邮箱地址和密码，完成账户注册。







充值你的账户。前往支付页面，选择支付方式（支持信用卡、PayPal、支付宝、比特币等）。







步骤 2：购买一个可用于接收验证码的虚拟电话号码

充值后，选择区选择你需要购买虚拟号码的国家/地区。推荐选择 ​​Microsoft 常见支持的国家​​，例如： ​​美国（United States）​​

​​英国（United Kingdom）​​

​​加拿大（Canada）​​

​​澳大利亚（Australia）​​







购买成功后，你将获得一个 ​​虚拟电话号码​​，可用于接收 Microsoft 发送的验证码短信。

步骤 3：前往 Microsoft 账户恢复页面，输入你的邮箱并请求验证码

打开浏览器，访问 Microsoft 账户恢复官方页面：

https://account.live.com/acsr或者直接尝试登录你的 ​​Outlook / Hotmail​​，当系统检测到账户异常时，会引导你进入账户恢复流程。 在恢复页面中，输入你被锁定的 ​​Microsoft 邮箱地址（如 @outlook.com 或 @hotmail.com）​​ 按提示选择 ​​“通过短信验证码验证身份”​​（Send code via SMS） 在“手机号码”一栏中： 选择国家（与你购买的 TIGER SMS 号码归属地一致，如美国、英国等）









在号码输入框中，​​填写你从 TIGER SMS 获取的虚拟电话号码​​ 点击 ​​“发送验证码”​​ 或 ​​“下一步”​​

步骤 4：在 TIGER SMS 平台查看 Microsoft 发送的验证码短信

返回到 ​​TIGER SMS 网站或 App 的控制面板​​ 进入 ​​“收到的短信”​​ 或 ​​“验证码查询”​​ 页面 你将在所购买的电话号码右侧看到确认码（通常是 4~6 位）​​









步骤 5：将验证码输入 Microsoft 恢复页面，完成解锁



