Telegram @TigerSmsComBot：一键获取虚拟号码，轻松注册账号

在跨境社交、电商运营和SMM推广等领域，多平台账号验证是常见需求。然而，真实手机号绑定数量有限、隐私泄露风险高、海外号码难获取等问题，一直让从业者头疼。TIGER SMS推出的Telegram专属机器人@TigerSmsComBot完美解决了这些难题：在Telegram内一键购买全球虚拟号码，快速完成Instagram、Telegram、TikTok等200多个平台的短信验证，无需繁琐操作。

什么是TIGER SMS？

TIGER SMS 是一项可靠的提供虚拟号码用于短信验证的服务：覆盖超过180个国家，支持200多个平台（包括Instagram，价格低至4卢布/号码）。这是批量注册Instagram、Telegram和TikTok账户最快、最匿名的方式，无需冒个人号码泄露的风险——是软件开发者和任何SMM专家的理想合作伙伴。

即时激活号码和接收短信。

用于自动化的API集成。

24/7多语言支持和灵活的支付方式（加密货币、银行卡、支付宝）。

批量购买有专属折扣。

什么是虚拟号码？

虚拟号码是一种临时性的、云端生成的手机号码，不依赖实体SIM卡，而是通过服务提供商的号码资源池分配给用户使用。主要用于接收短信验证码，而无需暴露个人真实手机号。

在账号注册、身份验证等场景中，虚拟号码充当“代理”角色：平台将验证码发送到虚拟号码，服务商实时转发给用户，使用完毕后号码自动失效或回收。这种方式不仅有效保护隐私，避免真实号码被骚扰或泄露，还能轻松获取全球不同国家和地区的号码，特别适合需要批量注册账号或跨境运营的用户。简单来说，虚拟号码就是“一次性、安全、可全球覆盖”的手机号替代方案。

@TigerSmsComBot是什么？

@TigerSmsComBot是TIGER SMS官方开发的Telegram虚拟号码购买机器人，相当于一个“轻便的虚拟号码服务入口”。它充分利用Telegram的即时通信优势，将全球虚拟号码租赁和短信接收功能整合成简单的机器人交互流程。

用户无需访问官网或下载APP，只需在Telegram搜索并添加机器人，即可全程完成号码购买和验证码接收，真正成为移动端的“验证利器”。

无论是个体用户注册海外账号，还是企业批量获取号码，这款机器人都能提供高效且经济实惠的解决方案。

使用原理：仅需两步，即可完成验证

@TigerSmsComBot的核心是“虚拟号码代理接收”，操作简单明了：

用户在机器人中选择目标平台（如Instagram）和国家/地区（如美国、俄罗斯），支付后立即获得一个临时虚拟号码； 将该号码输入目标平台的验证界面，平台发送的验证码会实时推送到机器人聊天窗口；

用户复制验证码即可完成验证，号码在使用后自动失效（或按租期结束），无复用隐患。

后台依托TIGER SMS庞大的全球号码资源库，覆盖180多个国家和地区，与200多个主流平台高度兼容，确保验证码“秒到不丢”。

核心优势：为何选择@TigerSmsComBot？

极致便利：

Telegram内一站式操作

无需切换应用或注册额外账号，直接在Telegram搜索机器人即可启动；交互界面简洁，通过按钮和快捷指令即可购买号码，支持手机和电脑同步，随时随地使用。

价格亲民：

远低于实体SIM卡

号码费用低廉，批量购买还有专属折扣，注册上百个账号的成本仅需数十元，大大降低大规模运营门槛。

隐私保护：

完全匿名，无泄露风险

虚拟号码与个人真实信息彻底隔离，无需提供身份证或银行卡等敏感资料；使用后自动销毁，避免骚扰短信，从源头守护隐私。

全球覆盖：

支持200+平台、180+国家

涵盖Instagram、Telegram、TikTok等社交平台，以及跨境电商、广告网络和开发者工具；提供美国、欧盟、东南亚等热门地区号码，满足各种区域注册需求。

详细操作指南：3分钟轻松购买虚拟号码