老虎SMS接码平台，选购虚拟手机号的教程

老虎SMS接码平台，可以购买世界上所有的号码资源，为什么要购买虚拟手机号？在国内想要正常使用国外软件，那必须要有国外手机号才行，对于众多人来讲，根本不知道怎么安全靠谱购买手机号。而老虎平台是一家接码平台，能够收到世界各地的验证码，且只需要低价格就能畅通各国的软件，且100%隐私信息的。关于老虎SMS接码平台，如何去购买虚拟手机号，已经有了详细地教程，下面就让我们来看看吧！

老虎SMS接码平台的网站

先点击，老虎平台的网站：https://tiger-sms.com/cn ，点击这个链接，就能跳转到老虎平台的首页了。

获得老虎SMS接码平台的账号

到网站首页后，先切换为中文模式，更方便了解，后点击【注册】，来获得老虎SMS接码平台的账号。

在注册页面，会让你填写各个信息，这里用电子邮箱就能登录，不用担心泄露隐私，在联系方式上，可以填入QQ，100%不用个人信息。

在老虎SMS接码平台上充值

有了账号后，点击到个人中心，这也就是后台中我们的信息，在功能上，也有【购买号码】、【充值】等两个关键功能。想要购买虚拟手机号前，则需在账号上充值。

点击【充值】，平台给用户了八种充值方式，国内的用户，直接选择支付宝就好，选择之后再点击【充值】。

平台会跳转到第三方页面，这是一个订单页面，选择最低金额30价格，或其他价格都行，立即支付。

支付成功后，订单页面会显示付款详情，这里要复制你充值后的卡密，返回老虎SMS接码平台，在下方框中输入你的卡密，再点击确认，一分钟内，就到余额了。

在老虎SMS接码平台上购买号码

账号有余额之后，就可以购买号码了。点击【购买号码】，输入你所需要的软件和国家号码，点击【购买】，扣除相应的金额后，就获得了虚拟手机号，直接复制你的手机号。

下载软件，使用在老虎SMS平台上购买的号码

另外，有了虚拟手机号后，下载你喜欢的软件，这里有一步接收验证码，需要详细给大家了解一下。

打开软件，点击【注册】，填入你的各个信息，在手机号框中，粘贴在老虎SMS平台上购买的虚拟手机号，返回老虎后台，点击【获取验证码】，一般在五秒内就能响应，平台上收到验证码，复制你的验证码，返回软件，粘贴验证码，最后点击【注册】，就完成了。之后就能随便和国外人交流了，手机号也是随便登录，可以在线实时接收消息。





这就是老虎SMS接码平台的作用，想购买哪国的手机号，也只需要最低的充值手续费，就能轻松和国外人交流了。且在接收验证码后，平台有扣钱情况，要立马反馈到平台客服，能够全额返回的，只需要在购买虚拟手机号上消耗余额，其他方面都是不扣钱的。