用虚拟手机号注册Telegram账号

虚拟手机号注册 TG账号，详细步骤助你轻松完成

虚拟手机号注册 TG的方式是什么呢？TG其实就是Telegram ，也是国外的一个社交平台，使用人群比较多，特别是针对营销推广来讲，非常实用。直接通过手机号即可注册使用，唯一缺点就是需要使用国外手机号，这就难倒了大量的国内用户。

虚拟手机号注册TG，获取虚拟手机号的方法

其实使用虚拟手机号注册TG是目前很多人都在使用的一种注册方式，其方法也比较简单，只需要通过老虎平台https://tiger-sms.com/cn获取一个虚拟手机号即可，老虎平台可以为用户提供专业安全的获取渠道，让用户无论在世界的任何位置，都可以接收到虚拟在线号码的短信，完全匿名的操作方式也能时刻保证个人信息安全。

虚拟手机号注册TG的操作步骤

一、通过老虎平台获取虚拟手机号注册TG

虚拟手机号注册TG时，获取虚拟手机号是首要条件，具体操作步骤如下：

点击网址：https://tiger-sms.com/cn，进入到老虎平台。 在平台的右上角，会有【登录】、【登记】的入口，如果已经有该平台账号，直接点击登录即可，如若没有账号，就需要通过登记进行注册。





点击【登记】之后，进入到注册的页面，这里就需要输入登录、电子邮件、密码等信息，点击【注册】，即可获得一个老虎平台的账号，且进入到个人账户的页面。 为了能够快速的购买虚拟手机号，可以在【我的账户】页面点击【充值余额】，选择自己经常使用的付款方式对账户进行充值。





充值完成，点击【购买号码】进入到号码购买的页面，这里可以直接搜索Telegram ，到点击下方的搜索结果，在右侧就可以看到每个国家的虚拟手机号价格，根据自己的需求随意选择一个国家购买虚拟手机号注册TG。

利用虚拟手机号注册TG

购买过虚拟手机号之后，即可登录Telegram官方网站下载电脑客户端，利用虚拟手机号注册TG，注册方式如下：

下载并打开TG，在页面中点击【开始使用】。 在新弹出的页面中点击下方【或使用您的手机号码登录】，这里即可根据自己购买的手机号国家选择国家/地区，并输入虚拟手机号。





点击【下一步】，并点击【通过短信发送验证码】。 前往老虎平台，重新进入刚刚购买号码的页面，在页面的下方，即可查看短信验证码。复制之后，粘贴到TG填写验证码的位置，并点击【下一步】即可完成虚拟手机号注册TG。 注册完成，即可利用TG的便利结交更多的好友，扩大自己的社交圈子，也可以打开定位查看附近的用户，或者是利用TG来进行推广营销。

以上就是关于虚拟手机号注册 TG的详细步骤，只要通过老虎平台：

https://tiger-sms.com/cn 成功获取虚拟手机号之后，就可以快速的对TG注册，且流程也非常简单，上方有详细的操作步骤，想要注册TG账号的人群，赶紧尝试一下吧。