如何成功注册Telegram账号？

详细图文教程，教你成功注册电报账号

电报账号是登录Telegram的唯一方式，而作为海外比较常用的一款社交软件，活跃用户更是超过了7亿人，是目前下载量最大的应用软件之一，很多海外生意人群也经常会使用Telegram来推广自己的产品，或者是和客户保持联系。虽然Telegram的用户量比较多，但依旧有部分人群无法成功注册电报账号，究竟是什么原因造成的呢？

电报账号无法注册的原因

部分人在注册电报账号时，可能会遇到无法成功接收验证码的问题，导致注册失败，其实主要是两种原因造成的，其一手机号为国内手机号，其二网络环境为国内环境。想要解决无法注册电报账号这个问题，就需要解决手机号以及网络环境这两个问题。而通过更改自己的IP地址以及更换国外手机号就可以成功注册账号。

如何成功注册电报账号

购买国外手机号注册电报账号

通过接码平台就可以成功获取国外手机号并接收验证码，比如说老虎平台：

https://tiger-sms.com/cn就是一个非常靠谱的接码平台，工作原理也非常简单，在老虎平台注册账号之后，向账户中充值即可从任何服务接收短信，详细的操作步骤如下：

前往https://tiger-sms.com/cn网站，点击上方的【sign up】，根据提示输入信息之后进行注册。

注册成功，系统会自动进入到【我的账户】页面，在这里可以对账户进行充值，也可以购买号码。 点击【充值余额】，根据自己的习惯选择付款方式并对账户进行充值，老虎平台支持的付款方式包含了支付宝、贝比奇、微信支付、单位支付、高级现金等等。

再次点击【购买号码】，在搜索的位置输入Telegram并点击搜索结果，右侧选择国家点击下方的【买】按钮，即可获得一个可以接收验证码的虚拟手机号。

二、更改网络环境并注册电报账号

拥有了国外手机号之后，就可以利用魔法上网的方式来更改自己的网络IP地址了，可以将IP更换为俄罗斯、美国等国家之后进行电报账号注册，IP地址更换之后，即可实施以下步骤。

前往Telegram官方网站下载Telegram客户端，点击页面的【开始使用】进入到下个页面。 点击使用手机号注册之后，在新的页面中选择刚刚购买的虚拟号国家，并输入国外手机号，点击【下一步】，系统就会向手机号发送验证码。

前往老虎平台查看验证码并复制粘贴到Telegram页面，即可成功注册电报账号。 电报账号注册成功之后，即可体验电报所带来的惊艳，可以不断的和他人进行互通，也能分享自己的生活状态，并发现生活中的精彩以及趣事。

以上就是关于电报账号注册的具体步骤。其实整个注册流程非常简单，只需要拥有可以接收短信的手机号即可，且老虎平台接收验证码的速度也是比较快的，基本一分钟作用就可以收到，当用户快速的完成电报账号的注册，成功体验Telegram。