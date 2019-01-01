如果在注册Telegram账户时出现手机号失败，应该怎么办？

手机号注册Telegram显示失败，如何成功注册Telegram呢？

手机号注册Telegram显示失败，利用老虎平台https://tiger-sms.com/cn 成功解决。国内很多小伙伴注册Telegram时会遇到失败的问题，但Telegram的吸引力也让很多用户锲而不舍的注册，面对一次又一次的失败，究竟该如何操作才能成功注册呢？这个时候就需要先找到失败的原因所在了。

手机号注册Telegram显示失败是哪些原因造成的

1.手机号的问题

Telegram也被称为电报，是俄罗斯两兄弟所开发的即时通讯软件，和国内的微信以及QQ比较相似，但因其是国外的社交软件，使用国内手机号注册Telegram时，可能就无法成功接收到验证码，导致国内小伙伴存在注册失败的情况。

解决方式：在使用手机号注册Telegram时，可以通过老虎平台https://tiger-sms.com/cn 购买国外的虚拟手机号来接收验证码，就可以成功注册Telegram。

2.IP地址的问题

手机号注册Telegram不仅对手机号有限制，对IP地址也有一定限制，因国内IP并不在Telegram的开放地区范围，因此就会存在注册失败的情况。

解决方式：利用魔方上网将自己的IP地址更改为海外地址，切换到除了大陆之外的国家，再进行注册，就可以成功。

如何成功使用手机号注册Telegram

手机号注册Telegram需先获取海外手机号

想要使用手机号注册Telegram，最简单可靠的方式就是通过老虎平台https://tiger-sms.com/cn获取海外号码，老虎平台是一个非常安全的平台，且手机号价格比较低廉，覆盖范围比较广泛，可以从全球任何地方接收在线号码的短信，且操作方式也比较简单。

前往https://tiger-sms.com/cn，点击右上角注册该平台的账号，在个人账户的页面对账号进行充值即可。 在https://tiger-sms.com/cn首页，就可以选择服务，也可以直接点击Telegram，在页面的右侧，就可以选择一个国家了。

根据自己的需求选择国家，并进行购买，即可成功获得一个海外手机号。

手机号注册Telegram

解决了手机号的问题之后，就需要更改自己的IP地址了，可以通过一些专门更改IP地址的软件进行更改，更改成功之后，就可以前往Telegram官方网站下载客户端并利用手机号注册Telegram。

打开Telegram客户端，在页面中点击【开始使用】。 在页面中可以直接使用手机客户端扫描登录，也可以使用您的手机号码登录。

在手机号码登录界面，确认手机号的区号并输入手机号，在选择国家时，需要根据自己刚刚购买的手机号国家选择。

根据页面提示进行操作，并前往老虎平台查看验证码之后，在页面中输入，就完成了手机号注册Telegram的全部操作。

如果你在使用手机号注册Telegram时，出现失败的情况，可以先自查一下失败的原因所在，找到了失败的原因，才能更好的解决这个问题。而在获取海外手机号时，大家一定要尝试下老虎平台，这个接码平台是非常专业的，且稳定性非常强，能够保证接码的成功率，让用户成功利用手机号注册Telegram。平台中如果接码不成功，也可以取消订单来实施退款操作，不会让用户损失一分钱。小伙伴们赶紧使用上方的流程注册吧。