Tiger-SMS注册并登录网站的说明

Tiger SMS网站入口在这里！轻松实现国外软件使用

Tiger SMS是一家接码平台，很多人不知道什么是接码平台？这其实是购买虚拟手机号，可以在国内下载国外软件，来轻松注册的。对于老虎接码平台大家可以先初步了解一下。

Tiger SMS全球任何国家的项目都能注册

Tiger SMS拥有了全球所有的号码资源，一些知名的国外软件，像Line、Telegram、Nike、Instagram、TikTok等软件，都能购买到你想购买的国家手机号。每天超过10万个新号在线更新全球的手机号，大量优惠政策，以最少的价格购买到满意的手机号，且是100%保护隐私的，用户完全不用担心信息泄露。

打开Tiger SMS网站，注册并登录网站

第一步：

网站：点击：老虎平台https://tiger-sms.com/cn

第二步：

打开上面网站，跳转到主页，先切换到中文模式，更方便了解观看。





第三步：点击【注册】选项，在页面中填写登录（昵称）、电子邮箱、密码和联系方式，点击【注册】，就获得了老虎接码平台的账号。

在Tiger SMS网站上充值

注册成功之后，点击个人中心，在这里能看到我们的信息，其中有购买号码、记录、充值、充值记录等选项，在后续的购买上有很大作用。想要购买虚拟手机号，需要在老虎平台上充值。

点击【充值】选项，会出现八种支付方式，对于国内人来讲，支付宝无疑是最熟悉的支付方式。

选择你能充值的方式，在下方点击【充值】，分别有30、50、100等充值选项，点击数额，选择【立即支付】，就充值成功了。

这里需要复制你的卡密，才能完成后续的操作，在充值页面中，输入复制的卡密，点击确认，账户才能显示出你的余额。

在Tiger SMS购买虚拟手机号

充值完成后，后续想要购买哪个国家的手机号，点击【购买号码】，右侧出现两个搜索框，分别对应的是软件和国家，选择下载好的软件和想要购买的国家手机号，点击【购买】，就完成操作了。

另外，在下方的【在线的手机号】框中，就会显示出你购买的手机号。

使用在Tiger SMS上购买的虚拟手机号

把以上步骤都完成之后，就已经成功一大步了，最后只需要一小步，就能轻松实现国外任何软件的使用。

1、在手机上或电脑端下载一个想使用的国外软件，打开后点击【注册】选项；

2、输入在Tiger SMS上购买的虚拟手机号，点击验证码；

3、前往老虎平台，在个人中心的后台，看到购买手机号收到的验证码，复制验证码；

4、前往软件，粘贴验证码，填入各个信息后，就获得了国外软件的账号。

以上简单介绍了Tiger SMS是什么？还有获得虚拟手机号的详细流程，对于很多国内人来讲，想要使用国外软件，但却不知道怎么使用，不知道如何获取国外手机号？在这里所有疑问都能一一解答，也能让所有人简单快捷地使用虚拟手机号，轻松玩转任何国外软件。