登录Tiger-SMS的教程

登录Tiger-SMS的教程在这里！

Tiger-SMS是国内正规安全的接码平台，在这里可以购买到世界各地的虚拟手机号，这也是很多人想要寻求的渠道。关于老虎接码平台，到底是怎么样的一家平台？怎么样才能进入网站、拥有账号来购买虚拟手机号？已经有了详细的教程，下面就来给大家详细讲解一下！

Tiger-SMS老虎接码平台的优势

首先，先来了解下老虎平台具有的优势，拥有世界上所有的号码资源，每天超过了10万个新号在线，且每天更新全球的手机号。如果购买虚拟手机号后，接收到验证码扣费情况，平台会全额返回，购买手机号，也是超低的充值手续费，无需担心价格贵等问题。相对于不正规专业的接码平台，老虎平台能给用靠谱、专业的安全性。

从网址上打开Tiger-SMS网站

点击：老虎平台https://tiger-sms.com/cn 网站；

进入到老虎接码平台，初始状态是英文模式，为了方便大家了解，在右上角切换到中文模式，想要购买虚拟手机号，必须先有老虎平台账号。

在Tiger-SMS注册自己的账号

切换中文模式后，旁边会有【登录、注册】，点击【注册】账号；





在页面列表中，分别输入你的信息，{登录}是填写昵称，其他的就很好理解了；

点击【注册】，就有Tiger-SMS的账号了。





在Tiger-SMS账户上充值

注册完成后，点击【个人中心】，在首页能看到信息各方面的；

想要购买虚拟手机号，先在账户上充值；

点击【充值】，页面总共有八种充值方式，选择你能充值的方式，点击【购买卡密】来充值；





之后，会跳转到一个订单页面，这里有7种商品，30、50、100、200等以此类推，不同金额数目；





可以先点击30金额，充值到账户上，充值完成后，一定要复制你的卡密；





返回到Tiger-SMS的页面，在下方框中，粘贴你复制的卡密，并按确认键；





这样就完成了充值选项，账户会在一分钟内显示余额。

在Tiger-SMS购买虚拟手机号

充值完成后，就可以自由购买号码了，点击【购买号码】；





在右侧出现了三个框，先看以上两个框，左侧是各国的软件名称，右侧是各国的手机号对应的金额；

选择你想要注册的软件，点击想购买的国家手机号；

点击【购买】，就成功有了虚拟手机号；

在下方的在线手机号中，会有你购买的手机号，所对应的国家、号码以及验证码。

下载软件并登录在Tiger-SMS购买的手机号

最后，我们在手机上或电脑上下载需要登录的软件；

打开软件，点击【注册】，输入在Tiger-SMS平台上购买的虚拟手机号；

点击【验证码】，前往Tiger-SMS后台，复制验证码；





前往软件，输入验证码后，点击【注册】，就完成账号注册的操作了。

这就是在

Tiger-SMS

上购买虚拟手机号的详细流程。想要实现和外国友人在线沟通交流，就赶快试一试以上的操作吧！