登录Tiger-SMS的教程

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内容

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Tiger-SMS老虎接码平台的优势

从网址上打开Tiger-SMS网站

在Tiger-SMS注册自己的账号

在Tiger-SMS账户上充值

在Tiger-SMS购买虚拟手机号

下载软件并登录在Tiger-SMS购买的手机号

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Tiger-SMS是国内正规安全的接码平台，在这里可以购买到世界各地的虚拟手机号，这也是很多人想要寻求的渠道。关于老虎接码平台，到底是怎么样的一家平台？怎么样才能进入网站、拥有账号来购买虚拟手机号？已经有了详细的教程，下面就来给大家详细讲解一下！


Tiger-SMS老虎接码平台的优势


首先，先来了解下老虎平台具有的优势，拥有世界上所有的号码资源，每天超过了10万个新号在线，且每天更新全球的手机号。如果购买虚拟手机号后，接收到验证码扣费情况，平台会全额返回，购买手机号，也是超低的充值手续费，无需担心价格贵等问题。相对于不正规专业的接码平台，老虎平台能给用靠谱、专业的安全性。


从网址上打开Tiger-SMS网站


点击：老虎平台https://tiger-sms.com/cn 网站；


进入到老虎接码平台，初始状态是英文模式，为了方便大家了解，在右上角切换到中文模式，想要购买虚拟手机号，必须先有老虎平台账号。

在Tiger-SMS注册自己的账号


切换中文模式后，旁边会有【登录、注册】，点击【注册】账号；


在页面列表中，分别输入你的信息，{登录}是填写昵称，其他的就很好理解了；


点击【注册】，就有Tiger-SMS的账号了。


在Tiger-SMS账户上充值


注册完成后，点击【个人中心】，在首页能看到信息各方面的；


想要购买虚拟手机号，先在账户上充值；


点击【充值】，页面总共有八种充值方式，选择你能充值的方式，点击【购买卡密】来充值；


之后，会跳转到一个订单页面，这里有7种商品，30、50、100、200等以此类推，不同金额数目；


可以先点击30金额，充值到账户上，充值完成后，一定要复制你的卡密；


返回到Tiger-SMS的页面，在下方框中，粘贴你复制的卡密，并按确认键；


这样就完成了充值选项，账户会在一分钟内显示余额。


在Tiger-SMS购买虚拟手机号


充值完成后，就可以自由购买号码了，点击【购买号码】；


在右侧出现了三个框，先看以上两个框，左侧是各国的软件名称，右侧是各国的手机号对应的金额；


选择你想要注册的软件，点击想购买的国家手机号；


点击【购买】，就成功有了虚拟手机号；


在下方的在线手机号中，会有你购买的手机号，所对应的国家、号码以及验证码。


下载软件并登录在Tiger-SMS购买的手机号


最后，我们在手机上或电脑上下载需要登录的软件；


打开软件，点击【注册】，输入在Tiger-SMS平台上购买的虚拟手机号；


点击【验证码】，前往Tiger-SMS后台，复制验证码；


前往软件，输入验证码后，点击【注册】，就完成账号注册的操作了。


这就是在Tiger-SMS上购买虚拟手机号的详细流程。想要实现和外国友人在线沟通交流，就赶快试一试以上的操作吧！
德米特里·彼得罗夫
作者: 德米特里·彼得罗夫

他探索最新的数字营销策略，专注于社交媒体趋势和消费者行为分析。他富有洞察力的报道帮助营销专业人士在快速发展的行业中保持领先地位。