Ozon平台：吸引中国卖家入驻的原因和机遇

Ozon Russia平台凭借哪些原因吸引了中国卖家入驻

Ozon Russia平台概述：介绍Ozon Russia平台的规模、用户基数和增长趋势，吸引中国卖家关注入驻

Ozon Russia平台凭借哪些原因吸引了中国卖家入驻？俄罗斯对中国商品的需求非常旺盛，无论是家电商品还是手机以及计算机部件，在俄罗斯当地都特别热销。为促进中俄之间的友好关系，俄罗斯也在努力的在中国推广Ozon Russia平台，尽可能的吸引中国卖家，以满足消费者对中国产品的需求。

关于俄罗斯领先的电子商务平台Ozon Russia的概述

说起电商平台，亚马孙和阿里巴巴可谓深入人心，也是国际知名电商平台巨头。而今天，我们所讲的Ozon Russia平台，它来自俄罗斯，在电商领域中，正以迅猛的势头抢占市场份额，凭借创新模式和市场覆盖率，成为了俄罗斯市场中的一颗耀眼新星，也受到了国内外商家以及消费者的关注。

关于Ozon Russia平台，早在1998年就已经成立，在当时就是一家名不见经传的在线书店，而随着电子商务板块的不断发展，Ozon Russia平台也跟随时代的脚步不断扩大经营，目前已经成为了一家可以提供多种商品和服务的综合性电商平台，且销售额也不断增长，成为了俄罗斯三大在线平台之一。

Ozon Russia平台，凭借优秀的用户基数和增长趋势，吸引中国卖家入驻

据了解，俄罗斯消费者非常青睐于中国市场，中国的商品在Ozon Russia的订单中就占据了90%。特别是在西方品牌退出了俄罗斯市场之后，中国制造就成功的代替了它们，成为了俄罗斯消费者认可的产品。截止到2022年，俄罗斯的用户基数也在不断的增长，大约有1亿以上的网民，互联网普及率也达到了90%以上。

根据Ozon Russia平台统计的数据显示，每天中国邮寄到俄罗斯的包裹就达到了40万件，且俄罗斯所收到的包裹中，有90%以上都是来自中国，可见俄罗斯对中国的商品需求量有多么旺盛。自Ozon Russia电商平台在深圳这里办事处之后，也招募了更多的中国卖家。

为了解决中国卖家的物流渠道，为消费者提供独特的购物体验，Ozon 俄罗斯平在订单物流方面也作出了很大的改变，OZON前置仓模式也即将助力订单包裹的运输。卖家只需要提前将获取发往OZON的前置仓备货，后续仓库就会根据消费者的订单进行分拣、打印和运输，将包裹送至俄罗斯客户手中。

抓住跨境电商机遇，拓展俄罗斯市场

中国卖家入驻Ozon平台之后，面临最大的问题就是推广，如何利用社交账号推广品牌和商品是重中之重，而注册社交平台账号也尤为重要。由于跨境的原因，导致一些社交账号注册会遇到问题，这里老虎平台https://tiger-sms.com/cn就成为了不错的解决方法。

在老虎平台https://tiger-sms.com/cn中注册账号并充值，即可随意兑换自己需要的国家电话号码，利用该号码，就可以成功注册国外的社交软件，实现推广的目的。

Ozon 平台为了快速拓展中国市场，提供了多方面的优势和服务，中国卖家一定要及时把握机遇，成功在Ozon平台展示自己的商品并获得销售额的不断增长。