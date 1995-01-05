国内注册OpenAI 账号攻略，详细教程助你成功

国内注册OpenAI 账号的方法是什么呢？AI一直都是人们比较关注的话题，自OpenAI出现之后，更是掀起了一股AI的热潮，其上线一周，就拥有了上百万的用户。OpenAI简单来讲就是一款人工智能包，可以实现人工智能聊天。

国内注册OpenAI 账号不成功是什么原因

相信很多人对OpenAI都是比较好奇的，想要通过注册账号来体验一下这款人工智能聊天机器人所带来的惊喜，但国内注册OpenAI 账号却无法成功，其实主要的原因就是目前OpenAI并没有向中国地区开放，因此使用国内的手机号是无法成功注册的。

国内注册OpenAI 账号攻略

想要在国内注册OpenAI 账号，最成功的方式就是直接通过外海手机号进行验证，但在国内是无法办理外海手机号的，这时就可以使用虚拟电话号码来接收验证码，实现注册OpenAI账号的目的，这里给大家推荐一个比较好用的平台，网址：Tiger-sms.com/CN。

想要在国内注册OpenAI 账号，具体的操作步骤如下：

国内注册OpenAI 账号购买电话卡步骤

在Tiger-sms.com/CN网站中注册账户。 登录之后，即可在页面中搜索OpenAI并选择。

根据自己的需求，选择国家并购买电话卡，这时是需要充值的，页面的上方会有充值入口，直接使用支付宝就可以完成支付。 购买完成，自己就可以拥有一个国外虚拟手机号。

二、国内注册OpenAI 账号

前往OpenAI首页之后，点击页面的【注册】，系统会自动跳转到创建账户的页面。 输入电子邮件的地址，即可创建账户，可以使用谷歌账户登录也可以使用邮箱注册。 通过邮箱创建之后，会收到验证邮箱的邮件，这时需要进入邮箱进行验证。 创建一个账户之后，是需要验证手机号的，这时根据页面的提示填写相关资料即可。 验证电话号码时，可以直接输入刚刚购买的虚拟卡，在刚刚购买的虚拟卡网站中，可以看到有手机号的存在，直接复制到OpenAI，并进行验证即可。

根据页面提示进入到下一步操作，就可以成功在国内注册OpenAI 账号了。

国内注册OpenAI 账号登录失败是什么原因导致的

很多小伙伴通过上面的方式成功在国内注册OpenAI 账号之后，却发现登录经常失败，这种情况是什么原因导致的呢？

其实国内注册OpenAI 账号登录失败，很大一部分原因就是OpenAI设置了地区的限制。如果在使用浏览器访问页面时，有出现过非允许地区的访问，就会有记录存在，等待下次登录时，是会直接读取缓存的，因此就会出现无法登录的情况发生，这种情况下一般只需要清除缓存就可以解决。

以上就是国内注册OpenAI 账号的攻略。不得不说，OpenAI真的是非常强大的，相比较我们目前经常使用的浏览器来讲，功能更强，采用的ai技术可以让浏览器达到智慧顶峰。不仅可以快速的搜索到自己想要的东西，AI也可以自动解答所搜索的内容，OpenAI能够如此火爆，也是显而易见的事情。