创建OpenAI账户的教程

Create OpenAI Account的教程来啦，赶紧学习吧！

Create OpenAI Account的教程来啦，赶紧学习吧！相信近期很多人都听说过OpenAI了吧，不知道小伙伴们有没有亲身体验一下呢？

了解OpenAI应该都知道，OpenAI就是一款人工智能的聊天机器人，在OpenAI里面搜索问题，是直接机器人回答的。但是Create OpenAI Account的时候，很多国内的小伙伴表示不能注册，这里就来看下详细的教程吧。

Create OpenAI Account必要的条件

Create OpenAI Account需要会魔法上网

魔法上网简单来讲就是将自己的IP地址更换成外海地址，不能是国内或者是香港的，因为OpenAI对地区是有限制的，并没有在大陆开放。可以使用一些软件将自己的ID地址切换到其他国家。

Create OpenAI Account需要有海外手机号

首先我们要知道，OpenAI并没有不支持在国内注册，因此想要体验这款人工智能的聊天机器人，是不能使用过国内的手机进行注册的。想要Create OpenAI Account，就需要选择国外手机号，这时可以通过虚拟号码来完成。

Create OpenAI Account如何获取海外手机号

Create OpenAI Account如何获取海外手机号呢？相信是很多小伙伴比较关心的问题了。其实我们可以通过Tiger-sms.com/CN这个网站来获取。

Tiger-sms.com/CN网站是非常强大的，全国各地都可以接收到虚拟在线号码的短信，价格也是比较划算的，并且完全是匿名操作，不会泄漏自己的任何隐私，在注册时，只需要用过电子邮件即可完成。

Create OpenAI Account的详细步骤

在Create OpenAI Account之前，我们要先清楚，在Tiger-sms.com/CN网站获得虚拟号码，有效时间只有20分钟，为了避免错过有效时间，最好是先创建OpenAI账户，等待需要填写手机号时，在进行购买。

Create OpenAI Account流程

进入OpenAI网站，在页面中，会有【登录】和【登记】的入口，如果没有OpenAI账户，就需要点击【登记】来进行创建。 输入电子邮件的地址和密码之后，点击继续，系统就会自动向电子邮箱中发送验证的邮件。

进入到电子邮箱，点击邮件中的【验证电子邮件地址】，系统就会自动跳转到OpenAI页面。

Create OpenAI Account时需要注意，如果你的ID地址没有转换到其他国家，页面就提示不可用，这时就需要关闭浏览器，运用魔法上网的方式改变ID地址，才可以成功注册。

4.正常的页面是需要验证手机号码的，这时就需要通过Tiger-sms.com/CN网站来获取。

Create OpenAI Account获取海外电话的流程

点击进入Tiger-sms.com/CN，页面上方会有登录/注册的入口。 注册成功之后，搜索OpenAI，就可以根据自己的情况选择虚拟号码的国家了。

在购买时，可以直接通过支付宝充值后并付款。

当成功获取海外虚拟号之后，就可以重新回到Create OpenAI Account的页面，输入刚刚获得海外虚拟号码，之后在前往订单的页面等待接收验证码就可以了，一般需要一分钟左右，输入代码，就完成了注册OpenAI的全部流程。

Create OpenAI Account才能成功的体验人工智能所带来的震撼。不得不说OpenAI真的是一款比较强大的软件，它的诞生直接让人们体验到了什么是AI智能时代的来临。