盘点Nike 注册为啥老是不成功的原因，该如何解决

对Nike 注册是喜欢这个品牌的人群需要做的事情，毕竟Nike作为比较知名的运动品牌，在市场中拥有的人气非常高，只有注册了Nike 账户，才能成为该品牌的会员，并享受到一定的优待。很多用户反馈在对Nike 注册时，经常会以失败而告终，这里我们就以老虎接码平台https://tiger-sms.com/cn为例，来讲解下这个问题的解决方法吧。

Nike 注册不成功的原因以及解决方法

Nike 注册不成功的原因介绍

填写信息问题

如果Nike 注册失败，可以查看下是不是信息填写错误，在注册Nike 账户时，需要填写电子邮箱、真实姓名，手机号以及联系方式等等，如果信息填写不完整或填写错误，就会导致注册失败。

号码问题

在对Nike 注册时，需要使用手机号接收验证码，如果手机号填写错误或者是手机语言环境错误，也会导致注册失败。如果这些没有问题，但依旧无法成功注册，就需要更换手机号使用了，最好是选择国外手机号。

网络问题

手机网络出现错误，就会导致无法接收验证码或者是注册页面无法成功进入到下一步，如果遇到这个问题，就需要检查网络或者更换设备再次进行注册。

Nike 注册不成功的解决方式

如果出现Nike 注册时失败，可以先自行检查下具体原因，并根据原因找到对应的解决方法就可以了。如果是因为手机号的问题，也可以利用老虎接码平台https://tiger-sms.com/cn 获取虚拟号码进行接码，通过该平台接收验证码进行验证，就可以增加Nike 注册的成功率。老虎接码平台是一个专业的接码平台，可靠性非常强且可以接收世界各地的虚拟在线号码短信，让用户放心使用。

利用老虎接码平台https://tiger-sms.com/cn 对Nike 注册的步骤

知道了手机号注册不成功的原因以及方法，当然要知道操作的步骤啦，其实对Nike 注册的方式主要分类两大步骤。

第一步：前往老虎接码平台获取虚拟号

点击https://tiger-sms.com/cn 进入到老虎接码平台，在页面的右上角，就可以看到有【注册】的入口，直接点击进入即可注册该平台的账号。

注册成功，在个人账户的页面，需要先对账户进行充值，毕竟获取虚拟号是需要购买的，但价格比较便宜，根据国家的不同，基本在0.23￥左右。

充值完成，在【购买号码】的页面，选择服务的位置输入【Nike】，并选择一个国家购买账号即可。

注意：老虎接码平台的充值方式比较多，可以结合自己的习惯选择，且如果接码不成功，可以选择退款，不会收取任何额外费用，用户也不用担心上当受骗。

第二步：前往Nike官网进行注册

打开nike running进入到官网页面，根据【入门指南】进行操作。 进入到登录的页面中，点击【注册】按钮，即可根据提示填写自己的资料，在输入手机号的页面，将刚刚购买的粘贴到此位置，并进行验证，而验证码可以在老虎接码平台【购买号码】的页面查看。 填写资料之后，点击【注册】，就会自动对Nike 注册并进入到主页面。

以上就是关于Nike 注册不成功的详细解答以及注册步骤，小伙伴可以根据以上步骤进行操作哦。