耐克账号注册方法介绍

耐克账号注册的方法，教你如何快速注册耐克账号

耐克账号注册的方法。耐克是全球著名的体育运动品牌，品牌创立至今都非常深入人心，也深受普通消费者以及专业运动员的交口称赞。在运动市场中拥有着不错的口碑，更是成为了世界上最具影响力的运动品牌，很多人群也迫切想要成为耐克的会员，接下来老虎接码平台https://tiger-sms.com/cn 就教大家如何快速注册耐克账号吧。

关于耐克账号注册方法介绍

成为耐克会员，可以享受到平台为会员提供的各项优惠政策，注册也非常简单。

登录耐克官方网站，点击右上角的【立即加入】开始注册。 在注册的页面中输入手机号进行验证 ，并根据页面的提示填写个人的相关信息，即可成功注册耐克会员。

虽然耐克账号注册只需要两步即可完成，但很多小伙伴在注册账号时，经常无法成功接收验证码，导致无论如何操作都不能成功注册，影响到自己的购物心情。其实出现这种情况的最大原因就是手机号不支持注册，这时我们需要更换手机号进行尝试，最好的方法就是使用国外手机号注册。

耐克账号注册不成功，如何获取外国手机号注册

当耐克账号注册不成功时，我们可以选择通过接码平台获取其他国家的虚拟号再次进行注册。比如说通过老虎接码平台https://tiger-sms.com/cn，就可以购买到过全球任何国家的虚拟号码，利用该号码可以成功的接收任何项目的短信，对耐克账号注册时，也可以轻松完成。

利用老虎接码平台对耐克账号注册的教程

老虎接码平台是一家适用性非常强的接码平台，其安全性非常高，不仅可以对，耐克账号注册全球任何国家和任何项目都可以注册，也可以享受到市场最低的价格，收费方式以验证码的方式扣费，如果没有成功接收到验证码也会返回到余额。

利用老虎接码平台对耐克账号注册时，具体的操作步骤如下：

点击网址：https://tiger-sms.com/cn进入老虎接码平台，在页面上方找到【注册】按钮进行注册，需要注册账号之后，才能享受到该平台的更多功能。

在个人账户的页面中，会有充值以及购买号码等入口，点击【充值】，在充值页面中选择充值方式以及充值金额对该账户进行充值。 点击【购买号码】，在页面中输入【nike】，在后面选择一个国家的手机号购买。

前往耐克品牌的官方网站中，点击【立即加入】，进入到耐克账号注册的页面，在输入手机号的位置输入刚刚购买的虚拟手机号，并获取验证码。 在老虎平台中查看手机号接收到的验证码，并将其复制粘贴到注册耐克账号的对应位置进行验证，验证成功之后，即可完成对耐克账号注册。

讲到这里，

耐克账号注册

的方法你有没有学会呢？步骤真的超级简单，只需要前往老虎接码平台获取虚拟手机号之后，即可用于耐克注册时接收验证码并注册。