 为什么注册不了国外Nike 账号
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为什么注册不了国外Nike 账号

为什么注册不了国外Nike 账号
为什么注册不了国外Nike 账号，详细问题解答

为什么注册不了国外Nike 账号呢？Nike作为知名的运动品牌，一直都深受运动爱好者的青睐，特别是针对学生来讲，更喜欢耐克的产品，不仅舒适且外观也特别好看。但国内nike 的价格对于学生来讲，可能偏贵，因此很多人想要通过国外nike网站来购买产品。但是在注册国外Nike 账号时，却发现无法成功。接下来老虎接码平台https://tiger-sms.com/cn就来为大家讲解一下注册方式吧。


  1. 为什么注册不了国外Nike 账号


国内很多小伙伴表示，当自己在国外的nike网站中注册会员时，尝试了多次都无法成功注册，这就让人非常苦恼，究竟该如何解决这个问题呢？为什么注册不了国外Nike 账号呢？其实针对这个问题，一般是由以下两种原因造成的。


  1. 手机号的问题

我们要清楚，国外网站和国内是不一样的，国外的nike网站支持国外用户注册，而在国内由于手机号属于国内，注册不成功也是非常常见的。想要注册国外Nike 账号，就需要更换自己的手机号，这时就可以利用老虎接码平台https://tiger-sms.com/cn获取虚拟号。


  1. IP的问题

如果nike对注册的用户的ip有明确要求，国内的用户也无法成功注册国外Nike 账号，这时就需要使用一些更换IP地址的软件将自己的IP更换为国外IP，就可以成功注册了。


  1. 注册国外Nike 账号的方式


  1. 前往老虎接码平台获取验证码

老虎接码平台是一家专业的接码平台，在该平台购买虚拟号可以享受到市场上最低的价格，且在全球任何地方都可以成功接收到验证码，在注册平台的账户时，只需要使用到邮箱就可以进行验证，不会涉及个人的隐私，获取虚拟号的流程也特别简单。


  1. 点击网址：https://tiger-sms.com/cn进入到老虎接码平台的网站，在页面的上方点击【注册】，根据提示输入邮箱验证，就可以成功成为该平台的用户。

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  1. 在个人账户的页面中，我们可以看到多项入口存在，比如购买号码、号码记录、充值、余额明细等等。

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  1. 在购买虚拟号之前，首先我们需要对个人的账户充值，点击页面中的【充值】，即可在充值页面中选择充值方式输入余额进行充值。

  2. 在购买号码的页面中，输入nike并选择一个国家，就可以购买虚拟号码了。


三、前往国外nike平台注册国外Nike 账号


  1. 将自己的IP地址更改为国外IP之后，搜索国外nike官方网站并进入。

  2. 在注册会员的位置输入刚刚购买的手机号，并获取验证码。

  3. 前往老虎接码平台，在购买的号码订单中，可以看到接收到的验证码。

  4. 复制验证码将其粘贴到填写验证码的位置就可以成功注册国外Nike 账号


如果想要注册国外Nike 账号，但是经常失败的小伙伴，可以先查看下失败的具体原因，如果是卡在了手机号的位置，就可以利用老虎接码平台来购买虚拟号并接收验证码进行注册，以确保国外Nike 账号能注册成功并使用。
阿列克谢·沃尔科夫
作者: 阿列克谢·沃尔科夫

在线昵称为LexVolkov，是一位经验丰富的来自西伯利亚的IT记者，为软件开发和网络安全提供敏锐的见解。他的文章将复杂的IT概念与实际应用联系起来，使他成为俄罗斯科技界值得信赖的声音。