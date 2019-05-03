 注册Line第二个账号的方法
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注册Line第二个账号的方法

内容

外贸商必备Line 第二个账号注册前期准备

外贸商必备Line 第二个账号的注册教程

第一步：通过老虎平台获取手机号

第二步：下载Line并注册

注册Line第二个账号的方法
外贸商必备Line 第二个账号，注册教程解析

Line是一款非常实用通讯软件，也是国外地区比较常用的社交软件，和国内的微信比较相似，可以免费进行通话，也可以使用各种各样的贴纸来表达自己的心情。对于外贸商来讲，也可以利用该软件实现推广营销的目的，但外贸商必备Line 第二个账号如何注册呢？详细的注册教程来看一下吧。


外贸商必备Line 第二个账号注册前期准备


  1. 选择接码平台。要知道Line是国外软件，因此国内手机号暂时无法成功注册，这种情况下，就需要选择一个比较可靠的接码平台接收验证码并对账号进行注册，从而实现外贸商必备Line 第二个账号的注册目的。


  1. 下载Line。通过手机下载Line软件之后，才能利用接码平台购买的手机号来注册外贸商必备Line 第二个账号


外贸商必备Line 第二个账号的注册教程


第一步：通过老虎平台获取手机号


  1. 点击老虎平台https://tiger-sms.com/cn进入到网站中，在页面的右上方，可以将语言改为中文，即可快速的查看页面内容。

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  1. 在页面上方，可以看到“购买号码”的入口，点击后系统会自动跳转到登录账号的页面，如果没有账号，就需要点击“注册账号”来进行注册。