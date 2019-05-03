注册Line第二个账号的方法

外贸商必备Line 第二个账号，注册教程解析

Line是一款非常实用通讯软件，也是国外地区比较常用的社交软件，和国内的微信比较相似，可以免费进行通话，也可以使用各种各样的贴纸来表达自己的心情。对于外贸商来讲，也可以利用该软件实现推广营销的目的，但外贸商必备Line 第二个账号如何注册呢？详细的注册教程来看一下吧。

外贸商必备Line 第二个账号注册前期准备

选择接码平台。要知道Line是国外软件，因此国内手机号暂时无法成功注册，这种情况下，就需要选择一个比较可靠的接码平台接收验证码并对账号进行注册，从而实现外贸商必备Line 第二个账号的注册目的。

下载Line。通过手机下载Line软件之后，才能利用接码平台购买的手机号来注册外贸商必备Line 第二个账号。

外贸商必备Line 第二个账号的注册教程

第一步：通过老虎平台获取手机号

点击老虎平台https://tiger-sms.com/cn进入到网站中，在页面的右上方，可以将语言改为中文，即可快速的查看页面内容。