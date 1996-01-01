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外贸商必备Line第二个账号获取网站

内容

外贸商必备Line第二个账号拥有教程，它来啦！

外贸商必备Line第二个账号获取网站

获得外贸商必备Line第二个账号的方法

拥有外贸商必备Line第二个账号的手机号步骤

外贸商必备Line第二个账号登录方式

外贸商必备Line第二个账号获取网站

外贸商必备Line第二个账号拥有教程，它来啦！


外贸商必备Line第二个账号终于有了详细教程了。在海外贸易或者跨国业务中，外贸商通常需要与世界各地的客户和业务伙伴进行即时沟通，所以Line就变的十分重要。想要拥有第两个Line账号也是很简单的，下面有一套详细的注册流程，想要注册的就来看看吧！


外贸商必备Line第二个账号获取网站


想要注册外贸商必备Line第二个账号，需要先找到一个接码平台，利用平台才能购买虚拟手机号。这里国内知名的老虎平台https://tiger-sms.com/cn网站，点击就能直接跳转到转码平台。老虎平台是拥有众多全球知名的APP，可以在线登录交流各国网友，且100%保护隐私的，匿名使用更便利。


获得外贸商必备Line第二个账号的方法


我们点击老虎平台的转码链接，到主页面之后，点击右上角的转换中文，这样更方面我们操作。能看到有【账号登录】和【注册】两个选项，点击【注册】，跳转到填写详细信息的页面了。选择适合的登录方式，同意选项之后，点击【转码平台】就获得账户了。


在主页面中能看到自己的信息和转介计划，都是和后续我们使用有关的，这就是获得外贸商必备Line第二个账号的详细步骤。

拥有外贸商必备Line第二个账号的手机号步骤


  1. 我们注册成功之后，在个人中心能看到购买号码、记录、统计明细、充值、充值记录等选项，获得虚拟手机号之前，是需要先充值的。


  1. 点击【充值】，会展现出支付方式，根据自己能够支付的方式选择充值金额，就充值成功了。


3、个人账户上有了金额之后，再点击购买号码。在右侧搜索Line，会有不同国家购买的金额，选择相应的国家之后，点击【购买】，我们就有外贸商必备Line第二个账号的虚拟手机号了。


外贸商必备Line第二个账号登录方式


  1. 根据以上的操作流程就获得了虚拟手机号了，之后在电脑端或手机上下载Line。


  1. 打开Line，点击【注册】选项，输入刚才买的虚拟手机号，点击【获取验证码】。


  1. 点击之后，前往老虎平台的个人中心，能看到在线手机号获得的验证码，复制验证码，跳转到Line上，填写之后，就登录成功了。


4、完成以上步骤后，我们就拥有了外贸商必备Line第二个账号了，这样再进行对接国外交易时，就能两个账号来回切换使用了，也能利用Line来和国外网友交流。


以上就是关于外贸商必备Line第二个账号的获得方式了，是不是很简单呢，只要在老虎平台上完成第一步，获得了虚拟手机号，就能快速随时随地的登录Line了，以后再用来对接国际贸易时，也会更加方便了，也能实时接收到客户的消息了。国内的其他普通用户，想要注册Line的话，一定要根据我上方的步骤来操作，才能一次就能成功注册Line，赶快尝试一下吧！
德米特里·彼得罗夫
作者: 德米特里·彼得罗夫

他探索最新的数字营销策略，专注于社交媒体趋势和消费者行为分析。他富有洞察力的报道帮助营销专业人士在快速发展的行业中保持领先地位。