实现Line账号注册的教程在这里

Line是一款社交通讯软件，全球注册人数超过了14亿人，作为海外最常用的一款聊天软件，国内也开始时兴Line账号注册，众多国内人也都想要了解海外风情，一些外贸商也能利用该软件进行跨境交易，扩大更大的经营范围，因此Line也成为了国内人群最火热的软件。但一般用户是不清楚是怎么实现Line账号注册，下面给大家分享一个绝佳的注册方式，只需一个平台就能解决到底。

Line账号注册的基本要求

我们都知道Line是国外的社交软件，国内是无法接受到验证码正常使用的，所以国内想要对国外的Line账号注册，就必须有一个国外手机号。除了拥有国外手机号还需要另一点，那就是地址限制，现在软件都有IP限制，那么国内的IP自然是无法登录使用的，改为海外IP之后才能下载注册。

Line账号注册的操作流程

接下来给大家详细介绍一款接码平台，不仅可以购买虚拟手机号，还能接收国外手机验证码，实现Line账号注册。

1、打开老虎平台网站：https://tiger-sms.com/cn，个人初始点开的模式，都是英文模式，先在页面中将语言更改为中文模式，才能方便国内人群清楚查看。

2、点击页面【注册】，获得一个老虎平台的账号，在注册页面中，也可以使用其他的平台账号，如果都没有，可以直接用邮箱注册一个，根据页面提示，一一进行填写。