在Line注册账户的过程

轻松完成Line账号注册的详细流程

Line账号注册怎么才能轻松完成呢？对于国内的小伙伴，相信很多人都想知道具体操作流程。其实目前为止已经有多种方法能完成国外软件注册了，但最简单、最实用的还得是这个办法。一个接码平台就能让畅通无限各国的软件，而Line也是国外最受欢迎的软件之一。下面就来详细讲解一下Line账号注册的详细流程吧！

Line账号注册需要一个接码平台

为什么需要一个接码平台？是因为想要登录国外软件，还需要一个虚拟手机号的，这也是保护个人隐私，这也是目前更多人都在使用的一种注册方式，整体的操作流程也很简单。通过国内老虎平台获取一个虚拟手机号，就可以注册Line了。老虎平台为用户提供专业安全的渠道，更让用户无论在哪个位置，都能实时接收到短信，也能在当地安全使用APP，保证个人信息安全。

获得Line账号注册只需要完成一下流程

第一步：点击老虎平台的网站：https://tiger-sms.com/cn到老虎平台。

第二步：一般第一次打开此平台都是英文模式，只需点击右上角地球标志切换至中文模式就好。

第三步：点击【Line账号注册】，就会跳转到注册页面。

第四步：根据页面的要求，分别填写电子邮箱、密码、联系方式等信息内容。

第五步：填写完成后，点击【老虎接码平台】，就完成了在这个平台的账号注册了。

在老虎平台购买虚拟手机号，完成Line账号注册

在老虎平台上拥有了账户，就可以购买虚拟号码了。

第一步：点击【个人中心】，在用户信息中能看到各个功能选项。

第二步：需要先充值才能购买，点击【充值】，选择能够支付的方式，填写要充值的金额。

第三步：充值完成后，点击【购买号码】，会有两个搜索栏，在第一个搜索栏中搜索Line，另一个搜索栏中会有相应国家的价格。

第四步：选择你需要购买的国家手机号，点击【购买】，这样就购买成功了。

下载Line App，完成Line账号注册

接下来就是我们的最后一步了，也是决定能够无限使用Line

第一步：在任何设备上下载Line并打开。

第二步：点击【注册】选项，填写在老虎平台上购买的虚拟号码。

第三步：点击【验证码】，并获取验证码，前往老虎平台，到【购买号码】功能上，能看到在线手机号，系统会发过来验证码。

第四步：复制验证码到Line App上，点击【登录】，就完成了Line账号注册。

想要在国内正常使用Line，就一定要根据以上的流程来操作注册，才能完成Line账号注册，才能正常在Line上和国外网友交流，或者进行外交贸易。而老虎接码平台也是目前最好的一个选择，不仅接收了全球各地的虚拟在线号码短信，稳定性还比较强，也能满足用户的各种需求，在价格上也有着大量的优惠政策，如果你需要购买各种国外软件，就快根据以上操作，来完成注册吧！