用国外手机号在国内注册Line账号

如何在国内注册Line？详细注册教程来啦！

国内注册Line也是有一个详细流程的。Line是台湾当地非常流行的通讯软件，在全球范围内拥有大量的用户。由于众所周知的原因，我们内地想要使用Line，就需要一个接码手机号，名义上就是国外手机号才行。但是对于大多用户自然是不知道怎么操作的，下面就给大家讲一讲获取外国手机号的方法。

国内注册Line，国外手机号的方法

想拥有国外手机号，是需要接码平台，国内注册Line就可以通过老虎平台https://tiger-sms.com/cn网站来，购买国外手机号。Line通常是支持多个国家和地区的手机号，我们选择相应的国家和地区进行注册，就能使用了Line了。老虎平台统计了世界上所有的号码资源，所拥有的优势更是给了国内用户更好的便利，所以也可以放心选择购买老虎平台。

国内注册Line的详细步骤

想要在国内注册Line，先直接到https://tiger-sms.com/cn这里购买一个国外手机号，详细流程如下：

点击网址：https://tiger-sms.com/cn进入老虎平台。

先转换到中文模式，更方便我们观看，点击【注册】，就能看到登录方式了，输入电子邮箱、密码、和QQ等信息之后，点击【接码平台】，就注册成功了。

3、有了账户之后，需要先充值才能有虚拟手机号，点击【充值】选择自己能够支付的软件，对账户进行充值。

4、充值完成之后，点击【购买号码】进入到购买页面，就可以直接搜Line，右侧就能看到每个国家的虚拟手机号价格了，选择喜欢的国家，就能国内注册Line了。

国内注册Line账号的教程

Line在国内大多人用在外贸商用上，手机端和电脑端都能够登录，想要在国内注册Line，需要先下载APP并进行注册。详细流程如下：

电脑或手机随便下载一个Line，页面中就会有注册的入口，输入在老虎平台上购买的账号。

输入之后，系统就会向手机号发送验证码短信，前往老虎平台中的虚拟号页面查看。

复制验证码到Line上，输入之后，点击【注册】按钮，就完成注册了。

4、根据以上的流程完整操作下来，国内注册Line就算完成了，我们就能使用Line来加好友，发送信息了。

老虎平台拥有全世界的国家号码，每个国家的项目APP都能在这里完成注册登录使用，超低的充值手续费，各种优惠政策，为用户提供了广泛的站点，无论你想要注册什么软件，都可以通过老虎平台，来注册虚拟账号，就能实现我们的目的了。

以上就是关于国内注册Line的详细流程步骤了，想要体验Line带来的便利，就需要认真操作以上方式，就能一次性的注册成功啦。费用不高，一次性的收取费用，更放心地无限使用，想要在国内注册Line的用户，赶快试试以上的步骤，来注册使用吧！