Line 批量注册如何操作？批量注册账号教程

Line作为海外最常用的社交软件，很多外贸商也会利用该软件挖掘海外的客户，但一个Line账号毫无疑问无法满足推广的需求，这种情况下就需要注册多个Line账号，但如何对Line 批量注册呢？接下来就讲解一下批量注册Line账号的详细教程吧。

Line 批量注册如何操作

想要实现Line 批量注册，首先要满足注册Line的条件，要知道一个手机号只能注册一个Line账号，而注册多个Line账号，就需要准备多个手机号，而手机号从哪里来呢？这个时候，接码平台就成为了不错的方式，利用接码平台，可以根据自己的需求购买多个手机号，从而实现Line 批量注册的目的。

Line 批量注册接码平台介绍

老虎平台https://tiger-sms.com/cn接码平台就是一个非常靠谱的平台，可以以市场中最优惠的价格购买任意国家的手机号，也可以在全球任何地方成功实现接码的目的，自动、快捷的注册你想要的项目，而Line 批量注册也可以通过该平台完成。

Line 批量注册账号的教程

第一步：获取手机号实现Line 批量注册

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